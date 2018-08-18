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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3310331133123313>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:37

Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.

«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Вот здесь немного о сути новшеств.
https://kurs.com.ua/novost/96327-prodazha-alektroanergii-potrebiteljam-novshestva/

Я так понимаю это все к дорожаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче, рынок опять меняется. Цены на первичку остановились а вторичка начала расти в цене.

Унуноктій, в тебе сім п,ятниць на тиждень!)))) :mrgreen:

Навіть слонопотамам в рожевому бункері зрозуміло, що "первинка" в глибокій ямі - немає покупців і коштів!

"Вторинка" тримається на одному рівні з середини 2018.
Ціни смішні, як для "європейської" держави: 30 000 дол (не євро!) за бюджетну 2к квартиру біля метро! :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приблизна кількість громадян України тільки в РП (Республіка Польща) налічує близько 2 мільйонів. Враховуючи, що населення країни приблизно 37 мільйонів, то можна легко зробити висновок, що кожен двадцятий в Польщі – українець, і Ти не помилишся. Особливо легко це відчути в великих містах. Для прикладу кожен десятий мешканець Вроцлава – українець, схожа ситуація в Кракові.


https://simeinyi-budzhet.ua/familybudget/budzhet-polshcha/

Середня зарплата в Польщі до сплати податків в 2018 склала близько 4800 злотих. Це приблизно 3400 pln (~900 доларів).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:54

Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада.
при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках.
https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:56

  Frant написав: Ціни смішні, як для "європейської" держави: 30 000 дол (не євро!) за бюджетну 2к квартиру біля метро! :cry:


С полным комплектом нариков, хаников и стариков :mrgreen: И вся эта громада реально претендует на долю с вашего нового ремонта :shock: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:58

  airmax78 написав:Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.

а якби був модний МОП то вльота на полтос не було :twisted:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:00

  zzzzzz написав:Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада.
при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках.
https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

Потом этот шкафчег падает - и хвонд отдает 200тыс. После последнего НБУ-шнго анл-карнавала на такое поведутся только пакистанские студенты :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02

  Serg-ik написав:
  Первый написав:2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря.

к сожалению, уже нет, не воздух
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-tetris-hall-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%82
НиKANов, конечно, насвинячил: во дворе хруща втулил две такие свечки. Убил двор

ур0дство
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02

  moniks написав:
  Frant написав: Ціни смішні, як для "європейської" держави: 30 000 дол (не євро!) за бюджетну 2к квартиру біля метро! :cry:


С полным комплектом нариков, хаников и стариков :mrgreen: И вся эта громада реально претендует на долю с вашего нового ремонта

В новобудах публіка, звісно, краща))) :mrgreen:
Там немає ні наркоманів, ні пияків, ні боксерів, які вбивають сусідів за те, що ті проїхали машиною біля їхньої собаки! :mrgreen:

Гей, рожевоокулярні оптимішки!
Скільки коштує бюджетне житло у не зовсім привабливих районах європейських столиць?
В 5 разів дорожче, ніж у Києві?
Чи лише в 3 рази???

Порівнювати треба однотипні речі, православні жуліки, пся крев.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:06

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 січ, 2019 10:10, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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