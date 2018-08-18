Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.
«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Приблизна кількість громадян України тільки в РП (Республіка Польща) налічує близько 2 мільйонів. Враховуючи, що населення країни приблизно 37 мільйонів, то можна легко зробити висновок, що кожен двадцятий в Польщі – українець, і Ти не помилишся. Особливо легко це відчути в великих містах. Для прикладу кожен десятий мешканець Вроцлава – українець, схожа ситуація в Кракові.
Середня зарплата в Польщі до сплати податків в 2018 склала близько 4800 злотих. Це приблизно 3400 pln (~900 доларів).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада. при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
airmax78 написав:Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
а якби був модний МОП то вльота на полтос не було
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада. при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
Потом этот шкафчег падает - и хвонд отдает 200тыс. После последнего НБУ-шнго анл-карнавала на такое поведутся только пакистанские студенты
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.