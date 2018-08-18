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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3310331133123313

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1324
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
278
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
249
Якість будівництва
16%
208
Всього голосів : 1324
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:07

  airmax78 написав:kingkongovets Вроде все логично вы говорите. В теории. А на практике: Юра "поступает правильно" - покупает за 110 тыс. БПС вместо воздуха "Квартета".
Результат: сегодня его БПС стоит около 50 тыс. Воздух "Квартета" стал стоить в районе 150 тыс. Разница в результате между "правильным" и "неправильным" решением: 100 тыс. - накопления за всю жизнь.
После такой истории поступать "правильно" больше не хочется.

бізнес тренінг від побритого і поголеного на полтос оленя
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:09

  airmax78 написав:kingkongovets Ну мы же с вами не в 90х и не в 00х. Все обсуждаемые сделки делались в течение последних 5 лет и делаются сейчас. 90е и 00-е - история поросшая мхом. А деньги люди теряют здесь и сейчас, руководствуясь посылами и критериями родом из 90-х и 00-х. В этом все и дело и уже не раз здесь обсуждалось: рынок кардинально изменился, изменились критерии и предпочтения. И не принимать это во внимание делая инвестиции сейчас (а не в 90-е или 00-е) - это обрекать себя на результат, приведенный выше. -100куе за 5 лет, из которых 60 куе - потеря кровно заработанных.

40 теща позичила?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:10

  flyman написав:. Для прикладу кожен десятий мешканець Вроцлава – українець, схожа ситуація в Кракові.


https://simeinyi-budzhet.ua/familybudge ... -polshcha/

Середня зарплата в Польщі до сплати податків в 2018 склала близько 4800 злотих. Це приблизно 3400 pln (~900 доларів).


навіщо українці їдуть в Польщу, якщо у Києві вони "можуть заробити таксистами і електриками 1000-1500 дол/міс"????
Щось не складається картинка.

Або ж українці не їдуть масово на заробки геть звідси, або ж у рожевоокулярників повна каша в голові, "сумбур вместо музыки". :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, зачем так жестоко?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:13

До речі, а де рожеві соплі про ІТшників, які заробляють "охрєновєнні гроші" і "скупляють пачками новобуд"?

Раніше вони регулярно постились тут. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23

  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

О, бачу срання полився потік жовчі.
Це добре. Організм очиститься, її рівень прийде до норми, і все навколо заграє новими життєрадісними фарбами!



Дивний смак у форумчан. Оце ок.



Зображення

А тетріс ур**.

Знаю що на смак всім фломастери різні, проте не думав, що так відрізняється сприйняття. Тим більше як Тетрісом можна було угробити хрущик? Там поряд хруща немає.
Всім процвітання!
Первый
 
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