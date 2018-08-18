Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада. при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
не будет скоро аркады
а Патріотки і інші недострої?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Конговец, езда на мотоцикле на большой скорости по дорогам общего пользования - это почти беспроигрышная лотерея. Вопрос даже не в опыте, реакции, характеристиках мотоцикла. Вопрос только во времени.
написал и удалил от греха подальше, но вижу шо успели уже прочесть) 3 часа на моте до одессы - это как раз не очень быстро, но на моте действительно гораздо быстрее чем на авто, с единственной оговоркой - в теплую и сухую погоду)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
flyman написав:Як думаєте, ще будуть гастінки на Лісному ПА15?
в ближайшие три года-не будет. Даже если курс 50. Обитателям гостинок, получившим 15 куе на руки, куда деваться с такой суммой? Они Киевляне, в Березань не поедут,дальше-тем более, особенно тем, кому 50+ лет. Будут жить в них до последнего вздоха, до последней субсидии, до последнего кирпича, поддерживающего крышу.
Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.
flyman написав:Як думаєте, ще будуть гастінки на Лісному ПА15?
в ближайшие три года-не будет. Даже если курс 50. Обитателям гостинок, получившим 15 куе на руки, куда деваться с такой суммой? Они Киевляне, в Березань не поедут,дальше-тем более, особенно тем, кому 50+ лет. Будут жить в них до последнего вздоха, до последней субсидии, до последнего кирпича, поддерживающего крышу.
Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля . В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.
Плюсанул Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца .
moniks написав:превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца
таки поцелуем
Корпорация Microsoft Билла Гейтса вложит $500 млн в строительство доступного жилья в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), сообщает The New York Times.
Дома будут предназначены не только для сотрудников компаний, но и для других людей "с низким и средним доходом", пишет газета... речь идет о "десятках тысяч единиц" жилья. О своих планах компания объявила через год, после того как онлайн-ритейлер Amazon заблокировал введение в Сиэтле налогов для помощи бездомным и строительства новых домов.
Gastarbaiter написав:Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.
не будут, будут запускать арендаторов, родственников, просто закрывать, - пересичные сливают недвигу за безцинь лишь в крайних случаях я много уже падений на этом рынке видел и каждый раз в такие моменты предложение сжимается в разы нема дурных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля . В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.
Плюсанул Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца .
Неужели вы действительно верите, что прямо таки до 0 и впереди нас ждет только большая ж...? Да, у нас все далеко не сладко. Но, опять же, так будет не всегда! Намного легче живется, когда виден "свет в конце тоннеля". Попробуйте, должно понравиться!