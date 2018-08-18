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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3314331533163317>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада.
при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках.
https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

не будет скоро аркады

а Патріотки і інші недострої?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:47

  Frant написав:До речі, а де рожеві соплі про ІТшників, які заробляють "охрєновєнні гроші" і "скупляють пачками новобуд"?

Раніше вони регулярно постились тут. :mrgreen:


Всі хто хотів, вже собі все прикупили в 15-17 роках. Більше сенсу вкладатись нема, і ризики зашкалюють.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Конговец, езда на мотоцикле на большой скорости по дорогам общего пользования - это почти беспроигрышная лотерея. Вопрос даже не в опыте, реакции, характеристиках мотоцикла. Вопрос только во времени.


написал и удалил от греха подальше, но вижу шо успели уже прочесть)
3 часа на моте до одессы - это как раз не очень быстро, но на моте действительно гораздо быстрее чем на авто, с единственной оговоркой - в теплую и сухую погоду)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:52

  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.


цікаво спостерігати, як флаймен булінгом займається )))
справа в тому, що нема про що і поговорити.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:54

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Як думаєте, ще будуть гастінки на Лісному ПА15?

в ближайшие три года-не будет. Даже если курс 50. Обитателям гостинок, получившим 15 куе на руки, куда деваться с такой суммой? Они Киевляне, в Березань не поедут,дальше-тем более, особенно тем, кому 50+ лет. Будут жить в них до последнего вздоха, до последней субсидии, до последнего кирпича, поддерживающего крышу.

Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:54

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Як думаєте, ще будуть гастінки на Лісному ПА15?

в ближайшие три года-не будет. Даже если курс 50. Обитателям гостинок, получившим 15 куе на руки, куда деваться с такой суммой? Они Киевляне, в Березань не поедут,дальше-тем более, особенно тем, кому 50+ лет. Будут жить в них до последнего вздоха, до последней субсидии, до последнего кирпича, поддерживающего крышу.


Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля .
В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.

Плюсанул 8) Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца :cry:.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца

таки поцелуем

Корпорация Microsoft Билла Гейтса вложит $500 млн в строительство доступного жилья в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), сообщает The New York Times.

Дома будут предназначены не только для сотрудников компаний, но и для других людей "с низким и средним доходом", пишет газета... речь идет о "десятках тысяч единиц" жилья.
О своих планах компания объявила через год, после того как онлайн-ритейлер Amazon заблокировал введение в Сиэтле налогов для помощи бездомным и строительства новых домов.

https://tech.liga.net/all/novosti/microsoft-vlojit-sotni-millionov-v-stroitelstvo-byudjetnogo-jilya
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.


не будут, будут запускать арендаторов, родственников, просто закрывать, - пересичные сливают недвигу за безцинь лишь в крайних случаях
я много уже падений на этом рынке видел и каждый раз в такие моменты предложение сжимается в разы
нема дурных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:03

  Оранжевый-хит сезона написав:В Славянске двушка под ремонт 6000 долларов. Может туда на пенсию?

В Енакиево, очень даже приличный коттедж (себестоимость - 120 000) - 10 000 и покупателей нет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:09

  moniks написав:
  zzzzzz написав:Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля .
В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.

Плюсанул 8) Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца :cry:.


Неужели вы действительно верите, что прямо таки до 0 и впереди нас ждет только большая ж...?
Да, у нас все далеко не сладко. Но, опять же, так будет не всегда!
Намного легче живется, когда виден "свет в конце тоннеля". Попробуйте, должно понравиться!
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