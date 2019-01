Додано: Чет 17 січ, 2019 12:31

UA написав: Армия арендаторов не бесконечна.

Даже при нынешних ценах, неискушенные арендодатели легко загоняют недвижимость в сегмент - "Лучше продать за сколько дают, чем ремонтировать".

ПС Например ликвидация упрощенки в налогообложении, сильно ипанет по айтишникам.

Выезд даже трети айтишников из Киева, сильно изменит ситуацию на арендном рынке.

Айтишники, пожалуй сейчас самая мобильная группа населения. Армия арендаторов не бесконечна.Даже при нынешних ценах, неискушенные арендодатели легко загоняют недвижимость в сегмент - "Лучше продать за сколько дают, чем ремонтировать".ПС Например ликвидация упрощенки в налогообложении, сильно ипанет по айтишникам.Выезд даже трети айтишников из Киева, сильно изменит ситуацию на арендном рынке.Айтишники, пожалуй сейчас самая мобильная группа населения.



я тоже думал шо не бесконечна и шо затоварка после стахановских объемов сдачи наступит гораздо быстрее - ан нет

кто то же снимает все эти однушки в бюджетных говностроях в ипенях, кто бы шо ни говорил

сам удивляюсь я тоже думал шо не бесконечна и шо затоварка после стахановских объемов сдачи наступит гораздо быстрее - ан неткто то же снимает все эти однушки в бюджетных говностроях в ипенях, кто бы шо ни говорилсам удивляюсь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.