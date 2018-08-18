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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3314331533163317

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:11

  moniks написав:
  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:в ближайшие три года-не будет. Даже если курс 50. Обитателям гостинок, получившим 15 куе на руки, куда деваться с такой суммой? Они Киевляне, в Березань не поедут,дальше-тем более, особенно тем, кому 50+ лет. Будут жить в них до последнего вздоха, до последней субсидии, до последнего кирпича, поддерживающего крышу.


Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля .
В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.

Плюсанул 8) Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца :cry:.

Юлянасспасет. "Ипотека 3% без первого взноса" отправит цены в космос.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:14

  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.


не будут, будут запускать арендаторов, родственников, просто закрывать, - пересичные сливают недвигу за безцинь лишь в крайних случаях
я много уже падений на этом рынке видел и каждый раз в такие моменты предложение сжимается в разы
нема дурных

Армия арендаторов не бесконечна.
Даже при нынешних ценах, неискушенные арендодатели легко загоняют недвижимость в сегмент - "Лучше продать за сколько дают, чем ремонтировать".
ПС Например ликвидация упрощенки в налогообложении, сильно ипанет по айтишникам.
Выезд даже трети айтишников из Киева, сильно изменит ситуацию на арендном рынке.
Айтишники, пожалуй сейчас самая мобильная группа населения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:16

Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18

  Anadonta написав:
  moniks написав:
  zzzzzz написав:Вы ошибаетесь, падение может быть вплоть до нуля .
В 2008 году думаю многие тоже думали что цены упадут ну на 10% , от силы на 15% , ведь дальше падать некуда. Оказалось что падать есть всегда куда.

Плюсанул 8) Думаю, что превращаясь в "настоящий остров свободы" - мы увидим (и поцелуем) опу афроамериканца :cry:.


Неужели вы действительно верите, что прямо таки до 0 и впереди нас ждет только большая ж...?
Да, у нас все далеко не сладко. Но, опять же, так будет не всегда!
Намного легче живется, когда виден "свет в конце тоннеля". Попробуйте, должно понравиться!


Я описал теоретическую возможность.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:неискушенные арендодатели легко загоняют недвижимость в сегмент - "Лучше продать за сколько дают, чем ремонтировать".

и что делают с полученными деньгами?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:25

  zzzzzz написав:Я описал теоретическую возможность.


В теории - да. Если наступит глобальный (локальный) апокалипсис. Но мне, например, о таком даже и думать не хочется...
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
Anadonta
 
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