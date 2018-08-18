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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3317331833193320>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:на олх годами висят варианты с неадекватными хотелками и их хозяева почему то не торопятся опускаться даже на 10 процентов, не говоря уже о продаже "в ноль"

так и умрут: одни без жилья, другие с лишней квартирой.


все умрут, но тем у кого есть шо сдавать в аренду жить будет чуток полегче - не?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Спрос на саму аренду уже не ажиотажный :mrgreen:

надо искать альтернативу
В США мужчина арендовал для кошек квартиру за $1,5 тысячи
https://oligarh.media/2019/01/17/v-ssha ... -tysyachi/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16

  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.


не будут, будут запускать арендаторов, родственников, просто закрывать, - пересичные сливают недвигу за безцинь лишь в крайних случаях
я много уже падений на этом рынке видел и каждый раз в такие моменты предложение сжимается в разы

а потім - все одно продають.
Причому: продають за стільки, за скільки пропонують покупці.
Тільки не зразу)))
Коли всякі там ккц зрозуміють, що в 2019 покупці більше 1/3 від ціни 2008 не дадуть))) :mrgreen:

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Славянске двушка под ремонт 6000 долларов. Может туда на пенсию?

В Енакиево, очень даже приличный коттедж (себестоимость - 120 000) - 10 000 и покупателей нет.


Скільки те житло коштувало в 2008? Квартира в 2, котедж в 4 рази дорожче?
Мда, колосальний "дорожай". :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 січ, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:30

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.


он будет расти


Причины ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:38

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  zzzzzz написав:Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.


он будет расти


Причины ?

Он бы усох при сохранении текущего положения дел. Когда зарплаты и стоимость жизни практически догнали ближайших соседей. Правильно пишут, что нет смысла ехать на 700 дол. в Польшу, если в Украине можно получать 500. Но очередной обвал в Украине вновь сорвет с места вернувшихся и заставит задуматься новых заробитчан.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:46

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.


цікаво спостерігати, як флаймен булінгом займається )))
справа в тому, що нема про що і поговорити.

це не булінг, це "шпильки" (подколки - на общепанятном),
операторам обліківки Первий і аірмаксу можна, чому і мені не покпинати
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 січ, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:48

  airmax78 написав:

Юлянасспасет. "Ипотека 3% без первого взноса" отправит цены в космос.

макс в прижку переобувся...
а як же ціни на модні МОПи і втрачиний віртуальний прибуток кільдест у.е.?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Настав час окуїтельних історій.

Історія перша. Севен. 5 будинок. 2021 рік Від 30 кгрн в 1к.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:52

  zzzzzz написав:Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.

За 5 років отримується на раз-два резидентсво ЄС, а в деяких країнах (Німеччина), навіть і громадянство.
Смисл тоді їхати назад?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55

  Gastarbaiter написав: Но очередной обвал в Украине вновь сорвет с места вернувшихся и заставит задуматься новых заробитчан.


Или наоборот - после малейших улучшений в стране (что рано или поздно произойдет) может начаться процесс возврата уехавших. Думаете, там все так сладко?
Да, пока перспективы туманные, но через годик другой - третий, надеюсь, все у нас начнет понемногу выравниваться.
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