все умрут, но тем у кого есть шо сдавать в аренду жить будет чуток полегче - не?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11
все умрут, но тем у кого есть шо сдавать в аренду жить будет чуток полегче - не?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надо искать альтернативу
В США мужчина арендовал для кошек квартиру за $1,5 тысячи
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16
а потім - все одно продають.
Причому: продають за стільки, за скільки пропонують покупці.
Тільки не зразу)))
Коли всякі там ккц зрозуміють, що в 2019 покупці більше 1/3 від ціни 2008 не дадуть)))
Скільки те житло коштувало в 2008? Квартира в 2, котедж в 4 рази дорожче?
Мда, колосальний "дорожай".
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 січ, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:30
Причины ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:38
Он бы усох при сохранении текущего положения дел. Когда зарплаты и стоимость жизни практически догнали ближайших соседей. Правильно пишут, что нет смысла ехать на 700 дол. в Польшу, если в Украине можно получать 500. Но очередной обвал в Украине вновь сорвет с места вернувшихся и заставит задуматься новых заробитчан.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:46
це не булінг, це "шпильки" (подколки - на общепанятном),
операторам обліківки Первий і аірмаксу можна, чому і мені не покпинати
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 січ, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:48
макс в прижку переобувся...
а як же ціни на модні МОПи і втрачиний віртуальний прибуток кільдест у.е.?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Настав час окуїтельних історій.
Історія перша. Севен. 5 будинок. 2021 рік Від 30 кгрн в 1к.
Всім процвітання!
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:52
За 5 років отримується на раз-два резидентсво ЄС, а в деяких країнах (Німеччина), навіть і громадянство.
Смисл тоді їхати назад?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55
Или наоборот - после малейших улучшений в стране (что рано или поздно произойдет) может начаться процесс возврата уехавших. Думаете, там все так сладко?
Да, пока перспективы туманные, но через годик другой - третий, надеюсь, все у нас начнет понемногу выравниваться.
|