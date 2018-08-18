Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Юлянасспасет. "Ипотека 3% без первого взноса" отправит цены в космос.
Тут уже писали про чёрную дыру в космосе. И мы уже на ее орбите. Или вы думаете, что если в падающем самолете твердый пол то он не разобьется?
В падающем самолете/лифте достаточно подпрыгнуть перед самым падением - и тебе ничего не будет.
слішком по Пєтросянськи
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Gastarbaiter написав: Но очередной обвал в Украине вновь сорвет с места вернувшихся и заставит задуматься новых заробитчан.
Или наоборот - после малейших улучшений в стране (что рано или поздно произойдет) может начаться процесс возврата уехавших. Думаете, там все так сладко? Да, пока перспективы туманные, но через годик другой - третий, надеюсь, все у нас начнет понемногу выравниваться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.