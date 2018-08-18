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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3317331833193320

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55

Історія друга. Ще окуїтельніша.

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.

За 5 років отримується на раз-два резидентсво ЄС, а в деяких країнах (Німеччина), навіть і громадянство.
Смисл тоді їхати назад?


Вот и я об этом. За 5 лет уже семьями переедут и все скинут здесь. Конечно не все , тенденция к этому будет идти.

Если в нашей стране будет очередной провал в "успешных реформах" число заробитчан будет расти.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:57

  airmax78 написав:
  moniks написав:
  airmax78 написав:Юлянасспасет. "Ипотека 3% без первого взноса" отправит цены в космос.

Тут уже писали про чёрную дыру в космосе. И мы уже на ее орбите. Или вы думаете, что если в падающем самолете твердый пол то он не разобьется?

В падающем самолете/лифте достаточно подпрыгнуть перед самым падением - и тебе ничего не будет.

слішком по Пєтросянськи
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:01

  Anadonta написав:
  Gastarbaiter написав: Но очередной обвал в Украине вновь сорвет с места вернувшихся и заставит задуматься новых заробитчан.


Или наоборот - после малейших улучшений в стране (что рано или поздно произойдет) может начаться процесс возврата уехавших. Думаете, там все так сладко?
Да, пока перспективы туманные, но через годик другой - третий, надеюсь, все у нас начнет понемногу выравниваться.

Польща, Литва, Латвія, Румунія, Болгарія...
перспективи є, вирівнювання нема...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может кому то из инвесторов будет интересно. Дарницкая тец, свежий фильтр, открытый мером и все такое :mrgreen:
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Направление выброса - Лесная
vano80
 
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