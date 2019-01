Додано: Чет 17 січ, 2019 15:09

Первый написав: Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню. Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.



хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?

вы уже чем то франта начинаете напоминать) хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?вы уже чем то франта начинаете напоминать)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.