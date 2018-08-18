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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:09

  Первый написав:Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.


хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?
вы уже чем то франта начинаете напоминать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:12

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.


хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?
вы уже чем то франта начинаете напоминать)

Нет. Я хочу сказати, що дуже важливі, а не людям ПОХ.

Зи. Я терплячий. Але за порівняння з франтом, можу й образитися.

В кінці кінців, про ціни на цій гілці, з реальними кейсами, більше мене ніхто не пише:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:12

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.


хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?
вы уже чем то франта начинаете напоминать)


уважаю как участников форума вас двоих, и всегда внимательно читаю сообщения по недвиге, но по-моему как раз вы не понимаете, о чем хочет сказать первый.
за счет чего в С1 такая конячая цена? тьолько изза локейшена?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 17 січ, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:13

  airmax78 написав:
  _hunter написав:И вот тут самое забавное то, что не важно -- фиксирует что-то это "лицо", или не фиксирует (с фиксацией даже интереснее). Потому как закон явно говорит: при отсутствии кворума (а одного лица-фиксатора для собрания кворума явно маловато) проводится "письменное голосование". Все.

Закон, вроде, говорит о том, что собрание сначала должно состояться. Зачем рисковать?

Именно что "вроде" -- в законе нет ни одного пунка, требующего проведения первого этапа.
Более того: нет даже определения термина "собрание состоялось" (за исключением случая "набрано необходимое количество голосов ЗА").
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:17

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.


хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?
вы уже чем то франта начинаете напоминать)

З якого дива МОПи-Шмопи стали важливіші, ніж географічне розташування об,єкта нерухомості?
Не треба мені приписувати те, що я не казав.
  trololo написав:за счет чего в С1 такая конячая цена?

Спецціна - для коней, козлів і лохів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:18

  trololo написав:
  zzzzzz написав:
  trololo написав:Причины ?


во-первых, он уже стабильно растет третий год подряд, какие причины для изменения тренда?
во-вторых, странно слышать одновременно зраду об усыхании потоков и массовом свале на заработки, как бы линейная зависимость очевидная, не?


Вы путаете периоды.
Безвиз ввели летом 2017 , до лета 2018 число заробитчан росло, потом рост остановился. То есть полгода число выехавших стоит на месте.
Что-бы число выехавших начало расти нужны какие-то сильные экономические факторы.

Теперь далее , если число заробитчан остается константой то с течением времени денежные переводы будут снижаться , т.к. будут легализировать там и все продавать здесь. За год , денежный поток переводов сильно не упадет, ну может на 5% , но на более длинном отрезке времени , например 5 лет, потери составят уже 27% , а далее по нарастающей.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:19

пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)

а новое берут и в центре за консские ценники, и в ипенях задешево
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:23

  zzzzzz написав:Теперь далее , если число заробитчан остается константой то с течением времени денежные переводы будут снижаться , т.к. будут легализировать там и все продавать здесь. За год , денежный поток переводов сильно не упадет, ну может на 5% , но на более длинном отрезке времени , например 5 лет, потери составят уже 27% , а далее по нарастающей.


это все ваши фантазии с воздуха. будут расти доходы уже сваливших (даже если допустить что уровень свала не вырастет) и расти общие суммы переводов.

безвиз я вообще трогал, суммы переводов росли и до него
Востаннє редагувалось trololo в Чет 17 січ, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:23

  Первый написав:
Україна. Виставковий центр. Можливо в цьому році здадуть.


Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.

А сколько, примерно, может стоить их ремонт с мебелью?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:24

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.


хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?
вы уже чем то франта начинаете напоминать)

Нет. Я хочу сказати, що дуже важливі, а не людям ПОХ.

Зи. Я терплячий. Але за порівняння з франтом, можу й образитися.

В кінці кінців, про ціни на цій гілці, з реальними кейсами, більше мене ніхто не пише:-)


и мы вам за это очень благодарны, это правда
но вас имхо немного переклинило с постоянным сравнением ушатанной древней вторички массовых серий с домами премиум класса
шо вы этим хотите сказать, я же еще вчера спрашивал? шо цена нового будет выше чем старого в одной и той же локации? так с этим спорить глупо, тем более шо вы никогда не сравниваете равноценные дома
я не согласен шо мопы и фасады НАСТОЛЬКО важны, как вы это постоянно подчеркиваете, шо это всего лишь один аспект и далеко не самый важный, шо место все равно важнее
и пожалуйста - хватит уже тыкать фото цп и семидесятилетних дряхлых домов немецкой постройки с вопросом "шо из них дороже?"
поднадоел уже этот нехитрый маркетинговый прием из арсенала продавателей оп, как и предложение франта прокатиться на электричке до коростеня
вот шо я имел в виду, оскорбить вас я вовсе не хотел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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