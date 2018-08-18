Додано: Чет 17 січ, 2019 15:24

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав: Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню. Кажете фасад, мопи і поверх до опи? Нюню.



хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?

вы уже чем то франта начинаете напоминать) хотите сказать фасад, мопы и этаж важнее чем локейшен?вы уже чем то франта начинаете напоминать)

Нет. Я хочу сказати, що дуже важливі, а не людям ПОХ.



Зи. Я терплячий. Але за порівняння з франтом, можу й образитися.



В кінці кінців, про ціни на цій гілці, з реальними кейсами, більше мене ніхто не пише:-) Нет. Я хочу сказати, що дуже важливі, а не людям ПОХ.Зи. Я терплячий. Але за порівняння з франтом, можу й образитися.В кінці кінців, про ціни на цій гілці, з реальними кейсами, більше мене ніхто не пише:-)

и мы вам за это очень благодарны, это правдано вас имхо немного переклинило с постоянным сравнением ушатанной древней вторички массовых серий с домами премиум классашо вы этим хотите сказать, я же еще вчера спрашивал? шо цена нового будет выше чем старого в одной и той же локации? так с этим спорить глупо, тем более шо вы никогда не сравниваете равноценные домая не согласен шо мопы и фасады НАСТОЛЬКО важны, как вы это постоянно подчеркиваете, шо это всего лишь один аспект и далеко не самый важный, шо место все равно важнееи пожалуйста - хватит уже тыкать фото цп и семидесятилетних дряхлых домов немецкой постройки с вопросом "шо из них дороже?"поднадоел уже этот нехитрый маркетинговый прием из арсенала продавателей оп, как и предложение франта прокатиться на электричке до коростенявот шо я имел в виду, оскорбить вас я вовсе не хотел