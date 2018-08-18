|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:27
kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:Флай, все будет. Будут сливать "за скока дают" и пополнять диаспору во Вроцлаве и Кракове.
не будут, будут запускать арендаторов, родственников, просто закрывать, - пересичные сливают недвигу за безцинь лишь в крайних случаях
я много уже падений на этом рынке видел и каждый раз в такие моменты предложение сжимается в разы
нема дурных
всегда прикольно послушать вчерашних студентов которые считают шо уже все знают в этой жизни...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10094
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:28
trololo написав:
пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон
, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)
бугага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5646
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:33
trololo написав: zzzzzz написав:
Теперь далее , если число заробитчан остается константой то с течением времени денежные переводы будут снижаться , т.к. будут легализировать там и все продавать здесь. За год , денежный поток переводов сильно не упадет, ну может на 5% , но на более длинном отрезке времени , например 5 лет, потери составят уже 27% , а далее по нарастающей.
это все ваши фантазии с воздуха. будут расти доходы уже сваливших (даже если допустить что уровень свала не вырастет) и расти общие суммы переводов.
безвиз я вообще трогал, суммы переводов росли и до него
Если у тех кто уехал будут расти доходы, зачем им шлак в Украине который дешевеет ? Им проще продать этот шлак и купить там себе жилье.Через 1-2-3 года об этом начнут всерьез задумываться, начнут там жениться, детей рожать, создавать там семьи. Одним словом будут корни пускать.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30334
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2981 раз.
- Подякували: 5045 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:34
_hunter написав: airmax78 написав: _hunter написав:
И вот тут самое забавное то, что не важно -- фиксирует что-то это "лицо", или не фиксирует (с фиксацией даже интереснее). Потому как закон явно говорит: при отсутствии кворума (а одного лица-фиксатора для собрания кворума явно маловато) проводится "письменное голосование". Все.
Закон, вроде, говорит о том, что собрание сначала должно состояться. Зачем рисковать?
Именно что "вроде" -- в законе нет ни одного пунка, требующего проведения первого этапа.
Более того: нет даже определения термина "собрание состоялось" (за исключением случая "набрано необходимое количество голосов ЗА").
Я же вам привел выдержку из Закона. В Законе нет такого понятия как "проведение собрания путем опроса". А на счет живого собрания со всеми формальностями его проведения там все четко описано.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27557
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3061 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:34
trololo написав: zzzzzz написав:
Теперь далее , если число заробитчан остается константой то с течением времени денежные переводы будут снижаться , т.к. будут легализировать там и все продавать здесь. За год , денежный поток переводов сильно не упадет, ну может на 5% , но на более длинном отрезке времени , например 5 лет, потери составят уже 27% , а далее по нарастающей.
это все ваши фантазии с воздуха. будут расти доходы уже сваливших (даже если допустить что уровень свала не вырастет) и расти общие суммы переводов.
безвиз я вообще трогал, суммы переводов росли и до него
Поясню на примере Киева: из энного района Хмельницкой (допустим) области 100 уехали в Киев на заработки.
Привезли в первый год 300000 грн своим семьям в энном районе.
Через год 4 самых пробивных поднялись по доходу и смогли арендовать квартиру в Киеве и забрали туда свои семьи. Ergo, переводы в энный район сократились до 270000 грн
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:35
kingkongovets написав: trololo написав:
пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон
, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)
бугага
ну владельцам не смешно, судя по ценам на такое. прайс на тещину трешку на борщаге сложился вдвое. а условная липинка как была, так примерно и осталась.
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 17 січ, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3699
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 1026 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:36
zzzzzz написав:
Если у тех кто уехал будут расти доходы, зачем им шлак в Украине который дешевеет ? Им проще продать этот шлак и купить там себе жилье.Через 1-2-3 года об этом начнут всерьез задумываться, начнут там жениться, детей рожать, создавать там семьи. Одним словом будут корни пускать.
причем тут покупки шлака? речь шла об обьемах переводов. будут родителям пенсионерам помогать
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3699
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 1026 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:36
trololo написав:
пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)
а новое берут и в центре за консские ценники, и в ипенях задешево
"Никому не нужен" - это сколько, если на деньги? Тут вот о гостинках ПА15куе многие влажно мечтают.
Вопрос сугубо в цене
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:38
trololo написав: zzzzzz написав:
Если у тех кто уехал будут расти доходы, зачем им шлак в Украине который дешевеет ? Им проще продать этот шлак и купить там себе жилье.Через 1-2-3 года об этом начнут всерьез задумываться, начнут там жениться, детей рожать, создавать там семьи. Одним словом будут корни пускать.
причем тут покупки шлака? речь шла об обьемах переводов. будут родителям пенсионерам помогать
Ага, вот-вот, а за пять лет из этих родителей пенсионеров процентов 10-20% перейдет в мир иной. Кому деньги пересылать ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30334
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2981 раз.
- Подякували: 5045 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:39
Рыба-сом написав: trololo написав:
пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)
а новое берут и в центре за консские ценники, и в ипенях задешево
"Никому не нужен" - это сколько, если на деньги? Тут вот о гостинках ПА15куе многие влажно мечтают.
Вопрос сугубо в цене
не думал, что надо объяснять очевидное. естественно, спрос какой-то есть, но динамика цены на обосцаный шлак в ипенях говорит о том, что предложение больше.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3699
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1845 раз.
- Подякували: 1026 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|