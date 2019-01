Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

trololo написав: kingkongovets написав: trololo написав: пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)

пора всем уже признать, что, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)



бугага бугага



ну владельцам не смешно, судя по ценам на такое ну владельцам не смешно, судя по ценам на такое



смешно слышать шо совкошлак никому не нужен - попробуйте найти его в норм локации по цене, которая позволит его потом сдавать с рентабельностью 10% - я с полгода назад приводил пример того как такая квартира улетела за два дня

я свою первую квартиру - однушку 56 метров в сталинке на печерске - купил в 95ом за 15 куе, вот мне точно смешно слышать в 2019ом шо совкошлак никому не нужен и цены на него ниже плинтуса) смешно слышать шо совкошлак никому не нужен - попробуйте найти его в норм локации по цене, которая позволит его потом сдавать с рентабельностью 10% - я с полгода назад приводил пример того как такая квартира улетела за два дняя свою первую квартиру - однушку 56 метров в сталинке на печерске - купил в 95ом за 15 куе, вот мне точно смешно слышать в 2019ом шо совкошлак никому не нужен и цены на него ниже плинтуса)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.