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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3321332233233324>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:40

  zzzzzz написав:Ага, вот-вот, а за пять лет из этих родителей пенсионеров процентов 10-20% перейдет в мир иной. Кому деньги пересылать ?


и снова цифры из воздуха.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:41

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  zzzzzz написав:Теперь далее , если число заробитчан остается константой то с течением времени денежные переводы будут снижаться , т.к. будут легализировать там и все продавать здесь. За год , денежный поток переводов сильно не упадет, ну может на 5% , но на более длинном отрезке времени , например 5 лет, потери составят уже 27% , а далее по нарастающей.


это все ваши фантазии с воздуха. будут расти доходы уже сваливших (даже если допустить что уровень свала не вырастет) и расти общие суммы переводов.

безвиз я вообще трогал, суммы переводов росли и до него


Если у тех кто уехал будут расти доходы, зачем им шлак в Украине который дешевеет ? Им проще продать этот шлак и купить там себе жилье.Через 1-2-3 года об этом начнут всерьез задумываться, начнут там жениться, детей рожать, создавать там семьи. Одним словом будут корни пускать.

Це Ви зараз про молодь пишете , а не про старших - у кого сім"ї залишаються тут .
Частина і молодих, і середніх там осідатиме - але у молодих немає чого продавати . А у кого є - всі зв"язки рідко рвуть повністю . Залишають "шляхи відходу" ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
  trololo написав:пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)


бугага


ну владельцам не смешно, судя по ценам на такое


смешно слышать шо совкошлак никому не нужен - попробуйте найти его в норм локации по цене, которая позволит его потом сдавать с рентабельностью 10% - я с полгода назад приводил пример того как такая квартира улетела за два дня
я свою первую квартиру - однушку 56 метров в сталинке на печерске - купил в 95ом за 15 куе, вот мне точно смешно слышать в 2019ом шо совкошлак никому не нужен и цены на него ниже плинтуса)
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

  _hunter написав:
  airmax78 написав:
  _hunter написав:И вот тут самое забавное то, что не важно -- фиксирует что-то это "лицо", или не фиксирует (с фиксацией даже интереснее). Потому как закон явно говорит: при отсутствии кворума (а одного лица-фиксатора для собрания кворума явно маловато) проводится "письменное голосование". Все.

Закон, вроде, говорит о том, что собрание сначала должно состояться. Зачем рисковать?

Именно что "вроде" -- в законе нет ни одного пунка, требующего проведения первого этапа.
Более того: нет даже определения термина "собрание состоялось" (за исключением случая "набрано необходимое количество голосов ЗА").

Суд, ИМХО, примерно так будет трактовать это нарушение: "решение такое-то было принято в нарушение процедуры проведения Общего собрания, предусмотренной Законом. Общее собрание жильцов не проводилось. Возражения и доводы, которые могли повлиять на решение членов ОСМД, заслушаны не были".
И это объективно так. Поэтому если есть какие-то спорные вопросы, затрагивающие интересы собственников, и вы понимаете, что есть те, кто категорически против - я бы делал все четко по процедуре, а не упрощал бы и занимался самодеятельностью.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:
  trololo написав:пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)

а новое берут и в центре за консские ценники, и в ипенях задешево

"Никому не нужен" - это сколько, если на деньги? Тут вот о гостинках ПА15куе многие влажно мечтают.
Вопрос сугубо в цене ;)


не думал, что надо объяснять очевидное. естественно, спрос какой-то есть, но динамика цены на обосцаный шлак в ипенях говорит о том, что предложение больше.

Ну, снижается, да.
Но и "новошлак" дешевеет: в начале 2009 мой друг вложился в 1к КТУшку на Урловской за 60куе. Это было очень дёшево, но и очень рисковано - он честно говорил, что стремается, что недостроят.
Не думаю, что сейчас за неё даже "готовую/обжитую" дадут столько же.
А то, что голимое жильё падает быстрее - с эти никто, вроде, и не спорит.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 17 січ, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:45

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
  trololo написав:пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)


бугага


ну владельцам не смешно, судя по ценам на такое. прайс на тещину трешку на борщаге сложился вдвое. а условная липинка как была, так примерно и осталась.

Она была по тысяче за метр? Не смешите: это была цена захаровской панели с видом на придеснянские луга.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:50

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Ага, вот-вот, а за пять лет из этих родителей пенсионеров процентов 10-20% перейдет в мир иной. Кому деньги пересылать ?


и снова цифры из воздуха.


Зображення

Данные таблицы сможете интерпретировать ?
По данным на 2015 год. Среди городского населения граждан 60-64 года - 1 915 000 и 4 338 158 в возрасте 65+, сколько из них доживет до 2020 года ? Думаю процентов 70, не больше.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:51

[quote="4555665:Рыба-сом"]

трешка в на кольцова была в районе 80к, забыл правда какой год. рядом новострой тот же метраж 2к за 110+ голые стены. можно сейчас сравнить в принципе
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:52

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Ручеек денег от гастербайтеров будет усыхать. Понемногу , но каждый год. Лет через 5 думаю на треть-четверть он усохнет.

За 5 років отримується на раз-два резидентсво ЄС, а в деяких країнах (Німеччина), навіть і громадянство.
Смисл тоді їхати назад?


Вот и я об этом. За 5 лет уже семьями переедут и все скинут здесь. Конечно не все , тенденция к этому будет идти.

Если в нашей стране будет очередной провал в "успешных реформах" число заробитчан будет расти.


Пока количество остарбайтеров растет, денежный ручей в страну тоже будет расти, другие факторы (осевшие, возвращенцы) не существенные. В ближайшее время уменьшиться поток денег может разве что, если государство попробует отжать из него что-то. Вот тогда начнут массово открываться счета там.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:53

Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.
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