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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3321332233233324

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:53

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:
трешка в на кольцова была в районе 80к, забыл правда какой год. рядом новострой тот же метраж 2к за 110+ голые стены. можно сейчас сравнить в принципе

Давайте, сравните. Заодно и цены Липинки на 2013 и сейчас ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:53

  zzzzzz написав: Среди городского населения граждан 60-64 года - 1 915 000 и 4 338 158 в возрасте 65+, сколько из них доживет до 2020 года ? Думаю процентов 70, не больше.


да все вымрут, чего мелочиться то. интепретатор блин :D по моему, вы вообще слабы на когнитивные способности и теорию вероятности. за год вымрет 30% при средней продолжителности жизни в 72 года - это сильное заявление
Востаннє редагувалось trololo в Чет 17 січ, 2019 15:57, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:55

  Рыба-сом написав:
  trololo написав:
  Рыба-сом написав:
трешка в на кольцова была в районе 80к, забыл правда какой год. рядом новострой тот же метраж 2к за 110+ голые стены. можно сейчас сравнить в принципе

Давайте, сравните. Заодно и цены Липинки на 2013 и сейчас ;)


я уже сравнил и сделал вывод. если по вашим выводам шлачок выгоднее - рад за вас, выбора у вас много по хорошим ценам :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:55

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Ага, вот-вот, а за пять лет из этих родителей пенсионеров процентов 10-20% перейдет в мир иной. Кому деньги пересылать ?


и снова цифры из воздуха.


тю, это ж элемент построения кейса по методу маккинзи. у вас шо, мба нет?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:56

  Рыба-сом написав:
  trololo написав:
  Рыба-сом написав:
трешка в на кольцова была в районе 80к, забыл правда какой год. рядом новострой тот же метраж 2к за 110+ голые стены. можно сейчас сравнить в принципе

Давайте, сравните. Заодно и цены Липинки на 2013 и сейчас ;)

Ні!

Балаболи на таке не підуть!
Страшно визнати 2-3-х кратне падіння цін)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:57

  airmax78 написав:Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.


это говорит лишь о том шо голосуха тогда была слишком переоценена
да и локейшен мягко говоря вовсе не один и тот же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:обосцаный совкошлак (30-40% всего киева)

скорее 70% всего Киева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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