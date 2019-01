Додано: Чет 17 січ, 2019 15:57

airmax78 написав: Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.

это говорит лишь о том шо голосуха тогда была слишком переоценена

да и локейшен мягко говоря вовсе не один и тот же это говорит лишь о том шо голосуха тогда была слишком переоцененада и локейшен мягко говоря вовсе не один и тот же

