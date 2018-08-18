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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:53
trololo написав: Рыба-сом написав:
трешка в на кольцова была в районе 80к, забыл правда какой год. рядом новострой тот же метраж 2к за 110+ голые стены. можно сейчас сравнить в принципе
Давайте, сравните. Заодно и цены Липинки на 2013 и сейчас
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:53
zzzzzz написав:
Среди городского населения граждан 60-64 года - 1 915 000 и 4 338 158 в возрасте 65+, сколько из них доживет до 2020 года ? Думаю процентов 70, не больше.
да все вымрут, чего мелочиться то. интепретатор блин
по моему, вы вообще слабы на когнитивные способности и теорию вероятности. за год вымрет 30% при средней продолжителности жизни в 72 года - это сильное заявление
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 17 січ, 2019 15:57, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:55
я уже сравнил и сделал вывод. если по вашим выводам шлачок выгоднее - рад за вас, выбора у вас много по хорошим ценам
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:55
trololo написав: zzzzzz написав:
Ага, вот-вот, а за пять лет из этих родителей пенсионеров процентов 10-20% перейдет в мир иной. Кому деньги пересылать ?
и снова цифры из воздуха.
тю, это ж элемент построения кейса по методу маккинзи. у вас шо, мба нет?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:56
Ні!
Балаболи на таке не підуть!
Страшно визнати 2-3-х кратне падіння цін)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:57
airmax78 написав:
Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.
это говорит лишь о том шо голосуха тогда была слишком переоценена
да и локейшен мягко говоря вовсе не один и тот же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:58
trololo написав:
обосцаный совкошлак (30-40% всего киева)
скорее 70% всего Киева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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