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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:26
_hunter написав:
Я же за ту "выдержку" все объяснил, вроде.
>>> В Законе нет такого понятия как "проведение собрания путем опроса"
Я же писал -- "письменный опрос совладельцев"
"там" же все не менее четко описано.
Вы пытаетесь выдать дополнительный способ
сбора голосов, включенный в Закон для удобства с пониманием того, что на Общее собрание всех собственников собрать затруднительно, за форму принятия решений. А единственная форма по которой могут приниматься решения ОСМД четко определена Законом - это Общее собрание. Опросные листы - это лишь техническая часть - форма сбора голосов тех, кто не смог на собрание явиться. Рассылка опросных листов БЕЗ проведения самого собрания - это грубое нарушение предусмотренной Законом процедуры.
Да, вы потом можете показывать оповещения, объявления, протокол, но если у того, кто хочет оспорить принятые решения есть доказательства, что никакого собрания на самом деле не проводилось - он это сделает. И я, повторюсь, не понимаю, зачем так глупо подставляться, если само собрание занимает 1/100 часть от общего времени, необходимого на его подготовку, оповещение членов ОСМД и сбор опросных листов после его проведения. Не понимаю.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 17 січ, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:27
Жители шлачка аплодируют стоя за повышение в три раза счета за газ
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:30
Жека79 написав:
Всем салют, всех с Новым годом!!!
нормальные тут страсти я так понял были за время моего отсутствия)). И про боксера, и про отопление и как всегда и про мопы))
Скажу так-как человек живущий в доме с мопами(не такими конечно как в тетрисе) но все же---это удобно. Вот просто удобно. Про это никогда не задумывался когда их нету.
Как используются мопы в моем доме---самое основное конечно--это доставка чего то там(кроме еды и воды).
Очень удобно-вы сели в кресла за столик, все распечатали\посмотрели\переговорили\рассчитались. Если честно то до этого даже не задумывался об этом, а потом начав наблюдать соседей которые так делают и сам начал так делать. Удобно особенно зимой-никто не ломится в вашу квартиру, не натаптывает и не оставляет болото, всех тепло\сухо и комфортно.
2. это проводятся регулярно всякие действа на праздники--из последних например на Миколая в декабре поставили столы\стулья, притащили какие то стенды и атрибутику разную для детей, пригласили клоунов\фиксиков\, музыку подключили и проводили мастер классы для детей--по рисованию\разукраске\лепили что то там. Нечто похожее было на Пасху. Вобщем супер, одобряю.
3. Это просто ,,для подождать,,. Бывает к вам кто то пришел-или заехал за вами-сел и ждет когда вы спуститесь. Или вы допустим вышли раньше чтобы выкинуть мусор-а жена с ребенком еще одеваются--вы мусор выкинули и сели в мопе (ибо за бортом минус 10 и там особо не сядешь))).
вобщем итог такой--конечно жить без мопов можно, никто не умрет, но с ними жить намного комфортнее. И да, мопы все таки производят вау-эффект на тех кто к вам приходит если до этого они не были в подобных домах.
Кто то спрашивал как часто убираются--у меня убирают постоянно, сейчас зимой уборщицу вижу постояно на 1 этаже. Все имхо.
Преимущества настолько очевидны, что даже немного странно, что на эту тему здесь развернулись такие непрекращающиеся споры. При чем рынок все уже давно расставил на свои места, но нас пытаются убедить в том, что рынок оценил что-то другое.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:34
airmax78 написав:
Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.
Парк авеню очень серьёзно переоценён.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:36
zzzzzz написав:
Жители шлачка аплодируют стоя за повышение в три раза счета за газ
Жителям шлачка надо сделать так, как у Вас в подписи-Жить своим умом: поставить счётчик, забить на нормы, платить за потреблённое. А они сопельки жуют
Вести с полей на эту тему: Киев, дом на 50 квартир, в декабре потреблено газа по домовому счётчику 412 кубов, 7 с лишним кубов на человека расписано тем, кто без счётчика, по количеству прописанных
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:37
hume написав: airmax78 написав:
Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.
Парк авеню очень серьёзно переоценён.
если эта переоценка принимается рынком долгое время - значит это не переоценка
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:39
hume написав: airmax78 написав:
Самый показательный кейс тотального превосходства модных МОПов - это даже не БПС на Соломенке vs Квартет (все-таки там были риски недостроя в момент покупки). Это Парк Авеню vs Голосуха. 2500 за Парк Авеню в 2013 vs 2000 за Голосуху. И сегодня: 2200 за Парк Авеню vs около 1200-1300 за голые стены в Голосухе.
В первом случае - коррекция, во втором - серьезное падение.
Парк авеню очень серьёзно переоценён.
Это сейчас - когда появились все эти ЖК на Серебряной Миле и много чего другого. В 2013м у него, по-большому счету, не было конкурентов в этом сегменте на Правом берегу.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:39
Жека79 написав:
Или вы допустим вышли раньше чтобы выкинуть мусор-а жена с ребенком еще одеваются--вы мусор выкинули и сели в мопе (ибо за бортом минус 10 и там особо не сядешь))).
Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:51
trololo написав:
если эта переоценка принимается рынком долгое время - значит это не переоценка
11 лет строить 5 домов... это больше похоже на отлов лохов.
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hume
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