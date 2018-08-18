Жека79 написав:

Всем салют, всех с Новым годом!!!нормальные тут страсти я так понял были за время моего отсутствия)). И про боксера, и про отопление и как всегда и про мопы))Скажу так-как человек живущий в доме с мопами(не такими конечно как в тетрисе) но все же---это удобно. Вот просто удобно. Про это никогда не задумывался когда их нету.Как используются мопы в моем доме---самое основное конечно--это доставка чего то там(кроме еды и воды).Очень удобно-вы сели в кресла за столик, все распечатали\посмотрели\переговорили\рассчитались. Если честно то до этого даже не задумывался об этом, а потом начав наблюдать соседей которые так делают и сам начал так делать. Удобно особенно зимой-никто не ломится в вашу квартиру, не натаптывает и не оставляет болото, всех тепло\сухо и комфортно.2. это проводятся регулярно всякие действа на праздники--из последних например на Миколая в декабре поставили столы\стулья, притащили какие то стенды и атрибутику разную для детей, пригласили клоунов\фиксиков\, музыку подключили и проводили мастер классы для детей--по рисованию\разукраске\лепили что то там. Нечто похожее было на Пасху. Вобщем супер, одобряю.3. Это просто ,,для подождать,,. Бывает к вам кто то пришел-или заехал за вами-сел и ждет когда вы спуститесь. Или вы допустим вышли раньше чтобы выкинуть мусор-а жена с ребенком еще одеваются--вы мусор выкинули и сели в мопе (ибо за бортом минус 10 и там особо не сядешь))).вобщем итог такой--конечно жить без мопов можно, никто не умрет, но с ними жить намного комфортнее. И да, мопы все таки производят вау-эффект на тех кто к вам приходит если до этого они не были в подобных домах.Кто то спрашивал как часто убираются--у меня убирают постоянно, сейчас зимой уборщицу вижу постояно на 1 этаже. Все имхо.