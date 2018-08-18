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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:51
hume написав: trololo написав:
если эта переоценка принимается рынком долгое время - значит это не переоценка
11 лет строить 5 домов... это больше похоже на отлов лохов.
Так это же Элитка, а в элитке нельзя спешить
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:54
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Жители шлачка аплодируют стоя за повышение в три раза счета за газ
Жителям шлачка надо сделать так, как у Вас в подписи-Жить своим умом: поставить счётчик, забить на нормы, платить за потреблённое. А они сопельки жуют
Вести с полей на эту тему: Киев, дом на 50 квартир, в декабре потреблено газа по домовому счётчику 412 кубов, 7 с лишним кубов на человека расписано тем, кто без счётчика, по количеству прописанных
Радуют такие нормы , цену на газ повышать нужно,это понятно. Но вот нормы потребления в три раза,это крутяк конечно
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:57
vano80 написав: Жека79 написав:
Или вы допустим вышли раньше чтобы выкинуть мусор-а жена с ребенком еще одеваются--вы мусор выкинули и сели в мопе (ибо за бортом минус 10 и там особо не сядешь))).
Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?
Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:59
airmax78 написав: _hunter написав:
Я же за ту "выдержку" все объяснил, вроде.
>>> В Законе нет такого понятия как "проведение собрания путем опроса"
Я же писал -- "письменный опрос совладельцев"
"там" же все не менее четко описано.
Вы пытаетесь выдать дополнительный способ
сбора голосов, включенный в Закон для удобства с пониманием того, что на Общее собрание всех собственников собрать затруднительно, за форму принятия решений. А единственная форма по которой могут приниматься решения ОСМД четко определена Законом - это Общее собрание. Опросные листы - это лишь техническая часть - форма сбора голосов тех, кто не смог на собрание явиться. Рассылка опросных листов БЕЗ проведения самого собрания - это грубое нарушение предусмотренной Законом процедуры.
Да, вы потом можете показывать оповещения, объявления, протокол, но если у того, кто хочет оспорить принятые решения есть доказательства, что никакого собрания на самом деле не проводилось - он это сделает. И я, повторюсь, не понимаю, зачем так глупо подставляться, если само собрание занимает 1/100 часть от общего времени, необходимого на его подготовку, оповещение членов ОСМД и сбор опросных листов после его проведения. Не понимаю.
Как я уже писал: при налии больших объемов лишнего времени -- играться можно во что угодно. Даже в Общие Собрания Жильцов Многоквартирных домов.
Я не знаю где вы нашли "грубое нарушение" и требование на проведение ОС.
На этом предлагаю поставить точку в данном вопросе.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:01
airmax78 написав: vano80 написав:
Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?
Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.
Тю, а окно зачем, ночью в окно и нормуль
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:03
Serg-ik написав: trololo написав:
обосцаный совкошлак (30-40% всего киева)
скорее 70% всего Киева
шлак 99%, крiм ТТ та Рибальsky і ще кількох з модними МОПами на які тут посилено дрочать останнім часом певні персони.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:11
Serg-ik написав: change_pm написав:
Цікаво буде побачити ціни КМБ на Відрадному 93, завод вже знесли, ВП поставили, техніка якась по площадці їздить.
Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.
у КГС Вы увидите только рост ценника.
Ждём отчетность 2018 года. По отчётности прошлых лет у них была себестоимость около 8500 без НДС, а ценники-от 14 до______35 и 40 тыс.
Мне от отчетности ни холодно, ни жарко. Дивиденты от КГС я не получаю, в высокие кабинеты не вхож, чтоб по себестоимости купить, а разницу в карман.
Да и вам тоже думаю также. Этот рост цен отодвигает получение вами собственной квартиры непонятно на когда.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:16
zzzzzz написав: airmax78 написав: vano80 написав:
Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?
Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.
Тю, а окно зачем, ночью в окно и нормуль
Ночью ж - нельзя. Денех не будет. Утром, пока не рассвело.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:20
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
Цікаво буде побачити ціни КМБ на Відрадному 93, завод вже знесли, ВП поставили, техніка якась по площадці їздить.
Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.
у КГС Вы увидите только рост ценника.
Ждём отчетность 2018 года. По отчётности прошлых лет у них была себестоимость около 8500 без НДС, а ценники-от 14 до______35 и 40 тыс.
Мне от отчетности ни холодно, ни жарко. Дивиденты от КГС я не получаю, в высокие кабинеты не вхож, чтоб по себестоимости купить, а разницу в карман.
Да и вам тоже думаю также. Этот рост цен отодвигает получение вами собственной квартиры непонятно на когда.
вы определитесь
Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.
или
Мне от отчетности ни холодно, ни жарко.
от роста ценника Вы не увидите рост себестоимости
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 17 січ, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:20
change_pm написав:
А чому ви тоді повернулись? Короткостроково виграли за рахунок податків, а довгостроково?
У мене питання, можно особистим повідомленням, як ви збираєтесь пенсійний стаж об"єднувати?
До речі це дуже важливо для багатьох, хто виїхав на заробітки чи з кінцями в Польшу, наприклад.
- вернувся, бо:
1. закінчив справу із довготривалим резиденством ЄС (в любий момент можу вернутися)
2. пройшов "переляк" серед УА ІТ аутсорсерів 2014-2015 рр.
3. ковбасне питання (витрати менші, дохід вищий)
4. доведення до пуття цокольного приміщення (у 2015 вніс 100% ціни при незавершеній новобудові, і на наступний тиждень виїхав)
5. ремонт сільської спадщини (ака дача)
6. врегулювання пених особистих і фінансових питань
7. заміна персональних документів ...
Але поверення умовоне, так як в любий момент, як буде цікава пропозиція, чухну в ЄС. Поки там ліпшого не пропонують. Закінчиться проект, буду думати про пакування чемоданів назад до Европи.
Довгостроково, це на який горизонт?
В мене планування зараз на рік-два (тобто є записані орієнтовні цілі на рік).
Є такий собі план "оточення Києва кавалірками", як "персональний пенсійний фонд", якось так.
Про стаж до ПФ відповів в ПП.
Наскільки я розумію, можна отримувати пенсію від ПФ в РП і в ПФ УА, одне другому не заважає.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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