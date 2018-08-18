RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3324332533263327

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:51

  hume написав:
  trololo написав:
если эта переоценка принимается рынком долгое время - значит это не переоценка

11 лет строить 5 домов... это больше похоже на отлов лохов.



Так это же Элитка, а в элитке нельзя спешить :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30343
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2982 раз.
Подякували: 5046 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:54

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Жители шлачка аплодируют стоя за повышение в три раза счета за газ :mrgreen:

Жителям шлачка надо сделать так, как у Вас в подписи-Жить своим умом: поставить счётчик, забить на нормы, платить за потреблённое. А они сопельки жуют
Вести с полей на эту тему: Киев, дом на 50 квартир, в декабре потреблено газа по домовому счётчику 412 кубов, 7 с лишним кубов на человека расписано тем, кто без счётчика, по количеству прописанных


Радуют такие нормы , цену на газ повышать нужно,это понятно. Но вот нормы потребления в три раза,это крутяк конечно :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30343
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2982 раз.
Подякували: 5046 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:57

  vano80 написав:
  Жека79 написав: Или вы допустим вышли раньше чтобы выкинуть мусор-а жена с ребенком еще одеваются--вы мусор выкинули и сели в мопе (ибо за бортом минус 10 и там особо не сядешь))).


Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?

Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.
airmax78
 
Повідомлень: 27563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 3061 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:59

  airmax78 написав:
  _hunter написав:Я же за ту "выдержку" все объяснил, вроде.

>>> В Законе нет такого понятия как "проведение собрания путем опроса"
Я же писал -- "письменный опрос совладельцев"
"там" же все не менее четко описано.

Вы пытаетесь выдать дополнительный способ сбора голосов, включенный в Закон для удобства с пониманием того, что на Общее собрание всех собственников собрать затруднительно, за форму принятия решений. А единственная форма по которой могут приниматься решения ОСМД четко определена Законом - это Общее собрание. Опросные листы - это лишь техническая часть - форма сбора голосов тех, кто не смог на собрание явиться. Рассылка опросных листов БЕЗ проведения самого собрания - это грубое нарушение предусмотренной Законом процедуры.
Да, вы потом можете показывать оповещения, объявления, протокол, но если у того, кто хочет оспорить принятые решения есть доказательства, что никакого собрания на самом деле не проводилось - он это сделает. И я, повторюсь, не понимаю, зачем так глупо подставляться, если само собрание занимает 1/100 часть от общего времени, необходимого на его подготовку, оповещение членов ОСМД и сбор опросных листов после его проведения. Не понимаю.

Как я уже писал: при налии больших объемов лишнего времени -- играться можно во что угодно. Даже в Общие Собрания Жильцов Многоквартирных домов.
Я не знаю где вы нашли "грубое нарушение" и требование на проведение ОС.
На этом предлагаю поставить точку в данном вопросе.
_hunter
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:01

  airmax78 написав:
  vano80 написав:Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?

Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.


Тю, а окно зачем, ночью в окно и нормуль :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30343
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2982 раз.
Подякували: 5046 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:03

  Serg-ik написав:
  trololo написав:обосцаный совкошлак (30-40% всего киева)

скорее 70% всего Киева

шлак 99%, крiм ТТ та Рибальsky і ще кількох з модними МОПами на які тут посилено дрочать останнім часом певні персони.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14936
З нами з: 09.03.14
Подякував: 894 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:11

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Цікаво буде побачити ціни КМБ на Відрадному 93, завод вже знесли, ВП поставили, техніка якась по площадці їздить.

Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.

у КГС Вы увидите только рост ценника.
Ждём отчетность 2018 года. По отчётности прошлых лет у них была себестоимость около 8500 без НДС, а ценники-от 14 до______35 и 40 тыс.


Мне от отчетности ни холодно, ни жарко. Дивиденты от КГС я не получаю, в высокие кабинеты не вхож, чтоб по себестоимости купить, а разницу в карман.

Да и вам тоже думаю также. Этот рост цен отодвигает получение вами собственной квартиры непонятно на когда.
change_pm
 
Повідомлень: 258
З нами з: 03.02.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:16

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  vano80 написав:Слушай, а вот требований к мусорным пакетам особых не предъявляют? Ну чтобы не прохудился вдруг в хорошем мопе?
Или выход к мусорке отдельно, чтобы не смущать жителей видом пакетным?

Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.


Тю, а окно зачем, ночью в окно и нормуль :mrgreen:

Ночью ж - нельзя. Денех не будет. Утром, пока не рассвело.
airmax78
 
Повідомлень: 27563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 3061 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:20

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Цікаво буде побачити ціни КМБ на Відрадному 93, завод вже знесли, ВП поставили, техніка якась по площадці їздить.

Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.

у КГС Вы увидите только рост ценника.
Ждём отчетность 2018 года. По отчётности прошлых лет у них была себестоимость около 8500 без НДС, а ценники-от 14 до______35 и 40 тыс.


Мне от отчетности ни холодно, ни жарко. Дивиденты от КГС я не получаю, в высокие кабинеты не вхож, чтоб по себестоимости купить, а разницу в карман.

Да и вам тоже думаю также. Этот рост цен отодвигает получение вами собственной квартиры непонятно на когда.

вы определитесь

Можно буде побачити чи дійсно є ріст собівартості чи ні.

или
Мне от отчетности ни холодно, ни жарко.

от роста ценника Вы не увидите рост себестоимости
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 17 січ, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:20

  change_pm написав:
А чому ви тоді повернулись? Короткостроково виграли за рахунок податків, а довгостроково?

У мене питання, можно особистим повідомленням, як ви збираєтесь пенсійний стаж об"єднувати?

До речі це дуже важливо для багатьох, хто виїхав на заробітки чи з кінцями в Польшу, наприклад.

- вернувся, бо:
1. закінчив справу із довготривалим резиденством ЄС (в любий момент можу вернутися)
2. пройшов "переляк" серед УА ІТ аутсорсерів 2014-2015 рр.
3. ковбасне питання (витрати менші, дохід вищий)
4. доведення до пуття цокольного приміщення (у 2015 вніс 100% ціни при незавершеній новобудові, і на наступний тиждень виїхав)
5. ремонт сільської спадщини (ака дача)
6. врегулювання пених особистих і фінансових питань
7. заміна персональних документів ...

Але поверення умовоне, так як в любий момент, як буде цікава пропозиція, чухну в ЄС. Поки там ліпшого не пропонують. Закінчиться проект, буду думати про пакування чемоданів назад до Европи.

Довгостроково, це на який горизонт?
В мене планування зараз на рік-два (тобто є записані орієнтовні цілі на рік).
Є такий собі план "оточення Києва кавалірками", як "персональний пенсійний фонд", якось так.

Про стаж до ПФ відповів в ПП.
Наскільки я розумію, можна отримувати пенсію від ПФ в РП і в ПФ УА, одне другому не заважає.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14936
З нами з: 09.03.14
Подякував: 894 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3324332533263327
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1257, 1258, 1259
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12586 2195039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 09:51
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5470
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (295)
17.01.2019 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.