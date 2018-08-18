RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3326332733283329>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:55

... ану розсудіть - хто є хто?

  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.

... ти окуїв, чи що?
- дивлячись на твої фотки цоколя і мою квіточку - зразу ясно, хто з нас рагуль!
Зображення
... фото зроблено ще в грудні!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 17 січ, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 19.10.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:03

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.

... ти окуїв, чи що?
- дивлячись на твої фотки цоколя і мою квіточку - зразу ясно, хто з нас рагуль!


Хлопці, рагулізм - він у головах.

Як уже писали тут вище - наприклад якщо викидають сміття з вікна. І не має значення - ЦП чи хрущ-панелька.

"як діти, чесне слово" (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 29.01.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:07

Долярчик Флай вважає, що ви схожі на мене. А "я - з поскоту", значить - рагуль.
До речі, і таку квіточку ви хочете довірити охороняти якимось найманцям пенсійного віку? Ви, взагалі, як зараз спите? Я б в такій ситуації сон би втратив.
airmax78
 
Повідомлень: 27565
З нами з: 25.10.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 3063 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...як мінімум, я взяв НОРМАЛЬНУ квартиру в НОРМАЛЬНОМУ ГАРНОМУ будинку!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 19.10.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10

airmax78
.... так питання охорони ще вирішується.... бо, покищо, охорона від авалонців там є!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 19.10.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:14

  trololo написав:пора всем уже признать, что обосцаный совкошлак (30-40% всего киева) никому не нужон, особенно в ипенях. фасадные сталинки на печере в проходных местах не в счет)

а новое берут и в центре за консские ценники, и в ипенях задешево


совкошлак совкошлаку рознь .
сравнивать БСП на оболони и БПС на борщаге - и то и то шлак - вот только доходность разная .
или сравнить 1 в жемчужене троещины с 1 на русановке ?

правильно Франт сказал - 90% КРЖН это шлак

знаю людей которые купили в второй десятке домов на победы в начале нулевых и в месяц и отбили их с лихвой уже в 3 раза а ща сдают по 5К в год и в ус не дуют .
а вы и дальше говорите что совкошлак никому не нужен .
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:17

  Mazay256 написав:
  zzzzzz написав:
Вот и я об этом. За 5 лет уже семьями переедут и все скинут здесь. Конечно не все , тенденция к этому будет идти.

Если в нашей стране будет очередной провал в "успешных реформах" число заробитчан будет расти.


Пока количество остарбайтеров растет, денежный ручей в страну тоже будет расти, другие факторы (осевшие, возвращенцы) не существенные. В ближайшее время уменьшиться поток денег может разве что, если государство попробует отжать из него что-то. Вот тогда начнут массово открываться счета там.

Не забывайте что количество остарбайтеров уменьшает доход бюджета от ЕСВ и ПДФО и ВС, но это уже другая история... И даже НДС заложенный в каждом товаре становиться меньше на 1 физика :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:29

  Долярчик написав:...як мінімум, я взяв НОРМАЛЬНУ квартиру в НОРМАЛЬНОМУ ГАРНОМУ будинку!

Флай со своего депо может с лёту 4 таких же взять, но не интересно.

А пока вынашивает план оточення
hume
 
Повідомлень: 5116
З нами з: 27.12.12
Подякував: 433 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:37

  4e4ensxe написав:знаю людей которые купили в второй десятке домов на победы в начале нулевых и в месяц и отбили их с лихвой уже в 3 раза а ща сдают по 5К в год и в ус не дуют .
а вы и дальше говорите что совкошлак никому не нужен .

Что нам до этих людей? Мы их не знаем и их опыт для нас бесполезен. Мы других знаем: которые 5 лет назад купили и похудели на овер 50% цены.
airmax78
 
Повідомлень: 27565
З нами з: 25.10.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 3063 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41

  airmax78 написав:
  4e4ensxe написав:знаю людей которые купили в второй десятке домов на победы в начале нулевых и в месяц и отбили их с лихвой уже в 3 раза а ща сдают по 5К в год и в ус не дуют .
а вы и дальше говорите что совкошлак никому не нужен .

Что нам до этих людей? Мы их не знаем и их опыт для нас бесполезен. Мы других знаем: которые 5 лет назад купили и похудели на овер 50% цены.

А Вы на сколько? В процентах?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 29.11.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 3326332733283329>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1257, 1258, 1259
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12586 2195104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 09:51
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14298)
17.01.2019 19:25
Рынок ОВГЗ (301)
17.01.2019 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron