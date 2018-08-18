Долярчик написав:
... ти окуїв, чи що?
- дивлячись на твої фотки цоколя і мою квіточку - зразу ясно, хто з нас рагуль! [/url]
... фото зроблено ще в грудні!
Обидва.
Без найменшого сумніву!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:52
Обидва.
Без найменшого сумніву!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
|