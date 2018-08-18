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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3326332733283329

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.

... ти окуїв, чи що?
- дивлячись на твої фотки цоколя і мою квіточку - зразу ясно, хто з нас рагуль! [/url]
... фото зроблено ще в грудні!

Обидва.
Без найменшого сумніву!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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  #<1 ... 3326332733283329
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