Рагулізм - він в голові.
Як уже писали тут вище - наприклад якщо викидають сміття з вікна. І не має значення - ЦП чи хрущ-панелька.
"як діти, чесне слово" (с)
'Игра была равна - ...'
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:03
Рагулізм - він в голові.
Як уже писали тут вище - наприклад якщо викидають сміття з вікна. І не має значення - ЦП чи хрущ-панелька.
"як діти, чесне слово" (с)
'Игра была равна - ...'
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 17 січ, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:07
Долярчик Флай вважає, що ви схожі на мене. А "я - з поскоту", значить - рагуль.
До речі, і таку квіточку ви хочете довірити охороняти якимось найманцям пенсійного віку? Ви, взагалі, як зараз спите? Я б в такій ситуації сон би втратив.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...як мінімум, я взяв НОРМАЛЬНУ квартиру в НОРМАЛЬНОМУ ГАРНОМУ будинку!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10
airmax78
.... так питання охорони ще вирішується.... бо, покищо, охорона від авалонців там є!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:14
совкошлак совкошлаку рознь .
сравнивать БСП на оболони и БПС на борщаге - и то и то шлак - вот только доходность разная .
или сравнить 1 в жемчужене троещины с 1 на русановке ?
правильно Франт сказал - 90% КРЖН это шлак
знаю людей которые купили в второй десятке домов на победы в начале нулевых и в месяц и отбили их с лихвой уже в 3 раза а ща сдают по 5К в год и в ус не дуют .
а вы и дальше говорите что совкошлак никому не нужен .
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:17
Не забывайте что количество остарбайтеров уменьшает доход бюджета от ЕСВ и ПДФО и ВС, но это уже другая история... И даже НДС заложенный в каждом товаре становиться меньше на 1 физика
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:29
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:37
Что нам до этих людей? Мы их не знаем и их опыт для нас бесполезен. Мы других знаем: которые 5 лет назад купили и похудели на овер 50% цены.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41
А Вы на сколько? В процентах?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ого, так у Доллярчиика почти бизнес класс))). Я думал какую то клетку в муравейнике купил. Или во Львове муравейники не строят? Вообще по фото нормуль, почти бизнес класс))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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