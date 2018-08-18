У нього все в доларах під 2% річних.
Зи. План оточення Києва, проте співає про кисельні берега в Польщі.
Я ніяк не розумію чому оточувати кавалірками депресивний Київ, а не квітучу Варшаву.
Це така форма мазохізму?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:43
У нього все в доларах під 2% річних.
Зи. План оточення Києва, проте співає про кисельні берега в Польщі.
Я ніяк не розумію чому оточувати кавалірками депресивний Київ, а не квітучу Варшаву.
Це така форма мазохізму?
Всім процвітання!
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:51
А если серьезно. Вот ОР делает мусоросборник моющийся. Другие нет.
Мне как нищеброду из совкошлака правда интересно, уже есть какие-то неписаные правила выноса мусора в модных мопах? Корректно идти мимо губастой на рецепшене в трениках и тапочках? Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон?
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... а як вам такі - підземні смітники?
- див. з 02:11хв
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:04
... клас комфорт - так пише в забудовника...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 17 січ, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56
Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором? Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
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