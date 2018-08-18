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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3327332833293330>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:43

  hume написав:
  Долярчик написав:...як мінімум, я взяв НОРМАЛЬНУ квартиру в НОРМАЛЬНОМУ ГАРНОМУ будинку!

Флай со своего депо может с лёту 4 таких же взять, но не интересно.

А пока вынашивает план оточення


У нього все в доларах під 2% річних.

Зи. План оточення Києва, проте співає про кисельні берега в Польщі.
Я ніяк не розумію чому оточувати кавалірками депресивний Київ, а не квітучу Варшаву.
Це така форма мазохізму?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:51

  airmax78 написав:Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.


А если серьезно. Вот ОР делает мусоросборник моющийся. Другие нет.
Мне как нищеброду из совкошлака правда интересно, уже есть какие-то неписаные правила выноса мусора в модных мопах? Корректно идти мимо губастой на рецепшене в трениках и тапочках? Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:делает мусоросборник моющийся. Другие нет

.... а як вам такі - підземні смітники?
- див. з 02:11хв
https://youtu.be/MtBqXyCPmZ8
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:04

  Жека79 написав:Ого, так у Доллярчиика почти бизнес класс))). Я думал какую то клетку в муравейнике купил. Или во Львове муравейники не строят? Вообще по фото нормуль, почти бизнес класс))))

... клас комфорт - так пише в забудовника...
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 17 січ, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Бытие определяет сознание. Не попретесь вы в сияющий лифт с мраморным полом с драным пакетом, который смердит и с которого капают помои, и не пойдете с ним через мраморный холл. Свиньи есть везде, конечно, но даже у них возникнет мысль, что что-то они делают не так.


А если серьезно. Вот ОР делает мусоросборник моющийся. Другие нет.
Мне как нищеброду из совкошлака правда интересно, уже есть какие-то неписаные правила выноса мусора в модных мопах? Корректно идти мимо губастой на рецепшене в трениках и тапочках? Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон? :mrgreen:

Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором? Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:01

  Zebra написав:Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле

Натяжные потолки ушли в прошлое. ДБНом от 2013го года их запрещено ставить даже в санузлах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:11

  vano80 написав: Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон? :mrgreen:

Конечно можно,если хоть в одной бутылке останется хоть на стаканчик этой самой даме,плюс желательно что бы эта бутылка была из-под шампанского,предпочтительно не артёмовского,а закордонного,конфетка тоже не помешала бы,а могли бы сразу быка за рога взять и на тарелочку нарезать бананчик,так сказать заявить о своих серьёзных намерениях :lol:

п.с. я постоянно в последнее время с соседом в лифте еду,так он то завязал,а теперь сел крепко на стакан,так мне всегда аж закусить хочется,после совместной поездки с ним,всё зависит от людей,скорее даже рагули с деньгами это похлеще всего,они просто не управляемые,рамок и границ нет.
Смотрел\читал пару строек,говорят везде почти ничего никто не делает,новое слово в строительстве,говорят низззя делать,то праздники навалились,теперь зима :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:51

  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:01

  flyman написав:
  change_pm написав:
А чому ви тоді повернулись? Короткостроково виграли за рахунок податків, а довгостроково?

У мене питання, можно особистим повідомленням, як ви збираєтесь пенсійний стаж об"єднувати?

До речі це дуже важливо для багатьох, хто виїхав на заробітки чи з кінцями в Польшу, наприклад.

- вернувся, бо:
1. закінчив справу із довготривалим резиденством ЄС (в любий момент можу вернутися)
2. пройшов "переляк" серед УА ІТ аутсорсерів 2014-2015 рр.
3. ковбасне питання (витрати менші, дохід вищий)
4. доведення до пуття цокольного приміщення (у 2015 вніс 100% ціни при незавершеній новобудові, і на наступний тиждень виїхав)
5. ремонт сільської спадщини (ака дача)
6. врегулювання пених особистих і фінансових питань
7. заміна персональних документів ...

Але поверення умовоне, так як в любий момент, як буде цікава пропозиція, чухну в ЄС. Поки там ліпшого не пропонують. Закінчиться проект, буду думати про пакування чемоданів назад до Европи.

Довгостроково, це на який горизонт?
В мене планування зараз на рік-два (тобто є записані орієнтовні цілі на рік).
Є такий собі план "оточення Києва кавалірками", як "персональний пенсійний фонд", якось так.

Про стаж до ПФ відповів в ПП.
Наскільки я розумію, можна отримувати пенсію від ПФ в РП і в ПФ УА, одне другому не заважає.


Я пропустив, що ви пункт 1 вже закінчили. В мене нема пістав так швидко таку справу вирішити, тому більш довготривале планування, не хочу втратити підстави отримувати від ПФ в РП свою частину внесків, коли прийде час.

Довгостроково в моєму розумінні, то 10-15 років. І тут план оточення Києва може бути програшним варіантом. А, наприклад, купити кавалерку / чи готельний номер в Варшаві бути безпрограшним варіантом.
change_pm
 
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