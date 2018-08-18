У нього все в доларах під 2% річних.
Зи. План оточення Києва, проте співає про кисельні берега в Польщі.
Я ніяк не розумію чому оточувати кавалірками депресивний Київ, а не квітучу Варшаву.
Це така форма мазохізму?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:43
У нього все в доларах під 2% річних.
Зи. План оточення Києва, проте співає про кисельні берега в Польщі.
Я ніяк не розумію чому оточувати кавалірками депресивний Київ, а не квітучу Варшаву.
Це така форма мазохізму?
Всім процвітання!
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:51
А если серьезно. Вот ОР делает мусоросборник моющийся. Другие нет.
Мне как нищеброду из совкошлака правда интересно, уже есть какие-то неписаные правила выноса мусора в модных мопах? Корректно идти мимо губастой на рецепшене в трениках и тапочках? Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон?
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... а як вам такі - підземні смітники?
- див. з 02:11хв
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:04
... клас комфорт - так пише в забудовника...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 17 січ, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56
Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором? Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:01
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:11
Конечно можно,если хоть в одной бутылке останется хоть на стаканчик этой самой даме,плюс желательно что бы эта бутылка была из-под шампанского,предпочтительно не артёмовского,а закордонного,конфетка тоже не помешала бы,а могли бы сразу быка за рога взять и на тарелочку нарезать бананчик,так сказать заявить о своих серьёзных намерениях
п.с. я постоянно в последнее время с соседом в лифте еду,так он то завязал,а теперь сел крепко на стакан,так мне всегда аж закусить хочется,после совместной поездки с ним,всё зависит от людей,скорее даже рагули с деньгами это похлеще всего,они просто не управляемые,рамок и границ нет.
Смотрел\читал пару строек,говорят везде почти ничего никто не делает,новое слово в строительстве,говорят низззя делать,то праздники навалились,теперь зима
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:51
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:01
Я пропустив, що ви пункт 1 вже закінчили. В мене нема пістав так швидко таку справу вирішити, тому більш довготривале планування, не хочу втратити підстави отримувати від ПФ в РП свою частину внесків, коли прийде час.
Довгостроково в моєму розумінні, то 10-15 років. І тут план оточення Києва може бути програшним варіантом. А, наприклад, купити кавалерку / чи готельний номер в Варшаві бути безпрограшним варіантом.
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