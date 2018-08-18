Додано: Чет 17 січ, 2019 21:11

vano80 написав: Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон? Можно утром обратить внимание на звон бутылок в пакете дамы на лабутенах или это моветон?

Конечно можно,если хоть в одной бутылке останется хоть на стаканчик этой самой даме,плюс желательно что бы эта бутылка была из-под шампанского,предпочтительно не артёмовского,а закордонного,конфетка тоже не помешала бы,а могли бы сразу быка за рога взять и на тарелочку нарезать бананчик,так сказать заявить о своих серьёзных намеренияхп.с. я постоянно в последнее время с соседом в лифте еду,так он то завязал,а теперь сел крепко на стакан,так мне всегда аж закусить хочется,после совместной поездки с ним,всё зависит от людей,скорее даже рагули с деньгами это похлеще всего,они просто не управляемые,рамок и границ нет.Смотрел\читал пару строек,говорят везде почти ничего никто не делает,новое слово в строительстве,говорят низззя делать,то праздники навалились,теперь зима