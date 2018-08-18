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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:07
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
Реально не понимаю)))
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10
Я не совсем понял сразу, к чему вы привели себестоимость КГС, но теперь все ясно. Противоречий в моем понимании нет.
Будем ждать публикации отчетности. Если не сложно будет и следите за темой, отпишитесь тут, что там и как.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30
Живите своим умом!
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