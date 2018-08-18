Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек. сначала вы сбрендили на мопах. теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода? следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек. сначала вы сбрендили на мопах. теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода? следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.
airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек. сначала вы сбрендили на мопах. теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода? следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.
А какая разница сколько там стоит? Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках. Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников. Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинный И есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Зед, простите, а есть данные на 2015 год абсолютно такие же, ибо многие страховые сейчас сидят на микрокредитовании, а дальше падать простите, но некуда. Если покупают айфон и еду на последнее, в рассрочку на 25 месяцев, то кризис неплатежей по ипотеке - цветочки