Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04

airmax78 написав: ИМХО это анриал. ИМХО это анриал.

А какая разница сколько там стоит?Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках.Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников.Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинныйИ есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное?