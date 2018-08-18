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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3328332933303331>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:07

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.


Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.

Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.

Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.

Реально не понимаю)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10

Сержику о себестоимости КГС

Я не совсем понял сразу, к чему вы привели себестоимость КГС, но теперь все ясно. Противоречий в моем понимании нет.

Будем ждать публикации отчетности. Если не сложно будет и следите за темой, отпишитесь тут, что там и как.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:39

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.

Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:45

  change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.

Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.

Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.

Реально не понимаю)))

Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:47

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.

Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Та не, походу это новое поколение

"Их боялись больше смерти
Доктора, менты, соседи и таксисты.
...
Мальчики-с-пальчики,
Девочки-дюймовочки
Никому не нужные... "
https://www.youtube.com/watch?v=i5mqTbXndAY
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:04

  airmax78 написав:ИМХО это анриал.

А какая разница сколько там стоит?
Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках.
Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников.
Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинный 8)
И есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:11

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле

Натяжные потолки ушли в прошлое. ДБНом от 2013го года их запрещено ставить даже в санузлах.

Альтернатива им придумана?
Zebra
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  zzzzzz написав:Зображення

Зед, простите, а есть данные на 2015 год абсолютно такие же, ибо многие страховые сейчас сидят на микрокредитовании, а дальше падать простите, но некуда. Если покупают айфон и еду на последнее, в рассрочку на 25 месяцев, то кризис неплатежей по ипотеке - цветочки :)
stm
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4 барабашов

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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