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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:02
airmax78 написав: change_pm написав:
Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
Реально не понимаю)))
Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.
Я Ванкувер, как пример привел. Очень дорогой город. Можно смотреть что-то из первой десятки подешевле.
И, кстати, если не просирать время на этом форуме, то как-то много свободного времени появляется. Вот это время и можно продать, чтоб зарабатывать побольше.
Хотя думаю, что вам там бы стало скучно после всех этих баталий тут, там просто болото.
Самая хитовая ванкуверская новость:
У утра ничего не предвещало беды, но выпал 1 см снега и жизнь в городе парализована. Дети не идут в школу, взрослые не могут добраться на работу)))
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:04
change_pm написав:
Реально не понимаю)))
нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:05
somilitark написав: airmax78 написав:
ИМХО это анриал.
А какая разница сколько там стоит?
Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках.
Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников.
Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинный
И есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35
,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное?
это кто?
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change_pm
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