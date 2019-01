Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:38

Yuri_T написав: change_pm написав: Реально не понимаю))) Реально не понимаю)))

но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред. нашел себе отдушину.в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей,и т.д.но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.



Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно. Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.