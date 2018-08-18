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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3329333033313332>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:02

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.

Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.

Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.

Реально не понимаю)))

Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.


Я Ванкувер, как пример привел. Очень дорогой город. Можно смотреть что-то из первой десятки подешевле.

И, кстати, если не просирать время на этом форуме, то как-то много свободного времени появляется. Вот это время и можно продать, чтоб зарабатывать побольше.

Хотя думаю, что вам там бы стало скучно после всех этих баталий тут, там, просто болото.

Самая хитовая ванкуверская новость:
У утра ничего не предвещало беды, но выпал 1 см снега и жизнь в городе парализована. Дети не идут в школу, взрослые не могут добраться на работу)))
Вот и весь жизненный экстрим!
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 18 січ, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:04

  change_pm написав:Реально не понимаю)))

нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:05

  somilitark написав:
  airmax78 написав:ИМХО это анриал.

А какая разница сколько там стоит?
Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках.
Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников.
Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинный 8)
И есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное? :mrgreen:


это кто?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:10

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Реально не понимаю)))

нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.


Не, ну ежели так, то я не удивлен тем новостям, которые читаю вчера-сегодня на тсн:
У Києві батько школяра жорстоко побив вчителя фізкультури і погрожував відпиляти руку Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-batko-shko ... 82236.html

У Києві багатоповерхівка була на межі вибуху через самогубцю-невдаху Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-bagatopove ... m=lastnews

У Києві врятували 89-річну жінку, яка намагалася зістрибнути з десятого поверху Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-vryatuvali ... m=lastnews

Страшно жить!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:13

  change_pm написав:Страшно жить!

когда у чела есть мечта, то полегче. наверное :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:38

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Реально не понимаю)))

нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.


Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно. :roll:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:54

  stm написав:
  zzzzzz написав:Зображення

Зед, простите, а есть данные на 2015 год абсолютно такие же, ибо многие страховые сейчас сидят на микрокредитовании, а дальше падать простите, но некуда. Если покупают айфон и еду на последнее, в рассрочку на 25 месяцев, то кризис неплатежей по ипотеке - цветочки :)


В 15 с кредитованием было все печально. Надо искать данные. Там все так зарыто в статистике у НБУ.

Простите, я вот не понял, а чего страховые микрокредитованием занимаются и к чему вы упомянули страховые?

Видимо вы имели ввиду страхование микрокредитовпния ?
Если так, то тогда да. Ипотечные кредыты занимают очень малую долю. Основные кредиты населению идут на айфоны как обычно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:37

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Новые модные тенденции "световые линии в натяжном потолке", смотреть в гугле

Натяжные потолки ушли в прошлое. ДБНом от 2013го года их запрещено ставить даже в санузлах.

Альтернатива им придумана?

Гипсокартон.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:52

  stm написав:
  Mazay256 написав:Пока количество остарбайтеров растет, денежный ручей в страну тоже будет расти, другие факторы (осевшие, возвращенцы) не существенные. В ближайшее время уменьшиться поток денег может разве что, если государство попробует отжать из него что-то. Вот тогда начнут массово открываться счета там.

Не забывайте что количество остарбайтеров уменьшает доход бюджета от ЕСВ и ПДФО и ВС, но это уже другая история... И даже НДС заложенный в каждом товаре становиться меньше на 1 физика :)


С одной стороны, да, прямых налогов собирается меньше, но если уж деньги заходят к нам, то с большой вероятностью тут они и будут тратиться. А значит, косвенные налоги будут уплачены. Наша система сборов больше основывается именно на налогах, заложенных в стоимость товаров и услуг, значит по-любому остарбайтеры приносят пользу. Поправьте, если не прав.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:54

  galadriel написав:
  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Реально не понимаю)))

нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.


Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно. :roll:

Юра не может мне простить поход с супргуой на Э.Иглесиаса, который заставил себя ждать около 2х часов (при том, что мы пришли через час после официального начала концерта). Я робко пытался объяснить, что мне Энрике до одного места и пошел я на "испанского засранца" только из-за жены. За что тут же получил титул подкаблучника. А т.к. живу я, по достоверной информации местных детекторов лжи, за счет тещи или даже в ее квартире, то там и до альфонса рукой подать. В общем все грустно. Единственная отдушина в жизни - этот форум, но и тут мне Юры и Сомики крылья подрезают.
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