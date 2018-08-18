Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
Реально не понимаю)))
Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.
Я Ванкувер, как пример привел. Очень дорогой город. Можно смотреть что-то из первой десятки подешевле.
И, кстати, если не просирать время на этом форуме, то как-то много свободного времени появляется. Вот это время и можно продать, чтоб зарабатывать побольше.
Хотя думаю, что вам там бы стало скучно после всех этих баталий тут, там, просто болото.
Самая хитовая ванкуверская новость: У утра ничего не предвещало беды, но выпал 1 см снега и жизнь в городе парализована. Дети не идут в школу, взрослые не могут добраться на работу))) Вот и весь жизненный экстрим!
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 18 січ, 2019 00:11, всього редагувалось 1 раз.
нашел себе отдушину. в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д. но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
А какая разница сколько там стоит? Это к вопросу на медитирование о низких ипотечных ставках. Надо на аренду смотреть,вы же не по лордизму,скорее с другой стороны треников. Да и там тёщи не будет,не будет у кого ютиться и смотреть чудесные программы на Интере,боли будет больше,никто не наставит на путь истинный И есть ещё один нюанс,тут один мудрый человек присматривается к старости в 33 или 35,всё пытается спланировать,реально удивил,а у вас ещё всё в розовом и зачаточном свете в 42,пора бы думать о вечном,или ещё раз женитесь,переедите,всё у вас короче впереди наверное?
нашел себе отдушину. в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д. но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
нашел себе отдушину. в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д. но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Зед, простите, а есть данные на 2015 год абсолютно такие же, ибо многие страховые сейчас сидят на микрокредитовании, а дальше падать простите, но некуда. Если покупают айфон и еду на последнее, в рассрочку на 25 месяцев, то кризис неплатежей по ипотеке - цветочки
В 15 с кредитованием было все печально. Надо искать данные. Там все так зарыто в статистике у НБУ.
Простите, я вот не понял, а чего страховые микрокредитованием занимаются и к чему вы упомянули страховые?
Видимо вы имели ввиду страхование микрокредитовпния ? Если так, то тогда да. Ипотечные кредыты занимают очень малую долю. Основные кредиты населению идут на айфоны как обычно.
Mazay256 написав:Пока количество остарбайтеров растет, денежный ручей в страну тоже будет расти, другие факторы (осевшие, возвращенцы) не существенные. В ближайшее время уменьшиться поток денег может разве что, если государство попробует отжать из него что-то. Вот тогда начнут массово открываться счета там.
Не забывайте что количество остарбайтеров уменьшает доход бюджета от ЕСВ и ПДФО и ВС, но это уже другая история... И даже НДС заложенный в каждом товаре становиться меньше на 1 физика
С одной стороны, да, прямых налогов собирается меньше, но если уж деньги заходят к нам, то с большой вероятностью тут они и будут тратиться. А значит, косвенные налоги будут уплачены. Наша система сборов больше основывается именно на налогах, заложенных в стоимость товаров и услуг, значит по-любому остарбайтеры приносят пользу. Поправьте, если не прав.
нашел себе отдушину. в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д. но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - кто такой испанский засранец? И нахрен его ждать целых четыре часа? Я как-то совсем не в дуплях, аж стыдно.
Юра не может мне простить поход с супргуой на Э.Иглесиаса, который заставил себя ждать около 2х часов (при том, что мы пришли через час после официального начала концерта). Я робко пытался объяснить, что мне Энрике до одного места и пошел я на "испанского засранца" только из-за жены. За что тут же получил титул подкаблучника. А т.к. живу я, по достоверной информации местных детекторов лжи, за счет тещи или даже в ее квартире, то там и до альфонса рукой подать. В общем все грустно. Единственная отдушина в жизни - этот форум, но и тут мне Юры и Сомики крылья подрезают.