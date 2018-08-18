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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3329333033313332

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:30

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Альтернатива им придумана?

Гипсокартон.

В санузле, всё же, лучше ставить белый натяжной мат. Два раза столкнулся с выведением пятен на гипсе в су после протечки. В общем то ещё занятие.

В ремонте хруща альтернативы натяжным нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:35

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.

Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.


Не зміниться - буде жити в гето.
Проте це його вибір.
Всім процвітання!
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