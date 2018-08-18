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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:30
airmax78 написав: Zebra написав:
Альтернатива им придумана?
Гипсокартон.
В санузле, всё же, лучше ставить белый натяжной мат. Два раза столкнулся с выведением пятен на гипсе в су после протечки. В общем то ещё занятие.
В ремонте хруща альтернативы натяжным нет.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:35
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Не зміниться - буде жити в гето.
Проте це його вибір.
Всім процвітання!
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