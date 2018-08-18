Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?
в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек. сначала вы сбрендили на мопах. теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода? следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.
Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Не зміниться - буде жити в гето. Проте це його вибір.
change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
Реально не понимаю)))
Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.
Я Ванкувер, как пример привел. Очень дорогой город. Можно смотреть что-то из первой десятки подешевле.
И, кстати, если не просирать время на этом форуме, то как-то много свободного времени появляется. Вот это время и можно продать, чтоб зарабатывать побольше.
Хотя думаю, что вам там бы стало скучно после всех этих баталий тут, там, просто болото.
Самая хитовая ванкуверская новость: У утра ничего не предвещало беды, но выпал 1 см снега и жизнь в городе парализована. Дети не идут в школу, взрослые не могут добраться на работу))) Вот и весь жизненный экстрим!
100 кв м в в будинку аля цп з розташуванням не в іпенях буде коштувати як пів космічного корабля.
airmax78 написав:Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?
Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.
Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.
Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.
Реально не понимаю)))
Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.
100 кв м в в будинку аля цп з розташуванням не в іпенях буде коштувати як пів космічного корабля.[/quote]
Сто відсотків так і є. Але поперше, Макс і тут поки не в цп живе, а тільки хоче, а по-друге, там не буде такого контрасту, коли виходячи з комічного коробля тут, опиняєшся на планеті Залізяка, а там ти просто продовжуєш йти по своїй космічній планеті, думаючи, як ще заробити, що переїхати в місцевий аля цп))) Мотивація, ні?
[:Yuri_T"] деточку повели на концерт. повелели ждать. ждал. деточку посадили смотреть "новогодний огонёк". повелели смотреть. смотрел. после всех мытарств деточка включает инет и вещает о важности мопов в воспитании детей и что ей, бедняжке недооценённой, приходится жить с дикарями. трусы и крест. классика
[/quote] Дивне поєднання аля Кохана людина хоче на концерт і напісять в під'їзді. По першому. Варіанти 1. Йду на концерт хоча мені і не подобається виконавець, проте це буде їй приємно. 2. Їй проміж рогів, і сидить дома.
По другому. 1. Сси в під'їзді - це наш підїзд, що хочу те і роблю. 2. Потерпи трішечки і зроби це в квартирі. Це ж сумісна власність, тре поважати сусідів.
Очевидно що варіант юри це проміж рогів і сси в під'їзді.
Очевидно що варіант Ейра це відвідати концерт з коханою і терпи до квартири.