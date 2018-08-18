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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3330333133323333>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:30

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Альтернатива им придумана?

Гипсокартон.

В санузле, всё же, лучше ставить белый натяжной мат. Два раза столкнулся с выведением пятен на гипсе в су после протечки. В общем то ещё занятие.

В ремонте хруща альтернативы натяжным нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:35

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Или встретить там соседа в грязных трениках и майке алкоголичке?

в бытность моего беспокойного детства таких, как вы, сразу бы убили не отходя от подъезда, если бы вам вздумалось выразиться по поводу треников и маек.
сначала вы сбрендили на мопах.
теперь дожимаете санитаров на тему дресс-кода?
следующими будут мечты про фейс-контроль на входе, но, к тому времени, пациента уже окончательно переведут к буйным.

Дети Великой Октябрьской Социалистической Революции.


Не зміниться - буде жити в гето.
Проте це його вибір.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:39

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Как думаете, зачем ему 4 наружных блока системы кондиционирования ?

думаю что это 3к квартира
это слишком сложно для вас?

Комнаты 3, блока 4. Может еще и на одной розетке. Сколько метров магистрали пойдет к комнате возле с\у?
У нас серверная - пару квадратных метра. Стоят два 18-ых кондиционера, работающих по очереди.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:43

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.

Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.

Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.

Реально не понимаю)))

Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.


Я Ванкувер, как пример привел. Очень дорогой город. Можно смотреть что-то из первой десятки подешевле.

И, кстати, если не просирать время на этом форуме, то как-то много свободного времени появляется. Вот это время и можно продать, чтоб зарабатывать побольше.

Хотя думаю, что вам там бы стало скучно после всех этих баталий тут, там, просто болото.

Самая хитовая ванкуверская новость:
У утра ничего не предвещало беды, но выпал 1 см снега и жизнь в городе парализована. Дети не идут в школу, взрослые не могут добраться на работу)))
Вот и весь жизненный экстрим!


100 кв м в в будинку аля цп з розташуванням не в іпенях буде коштувати як пів космічного корабля.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?

Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:56

  flyman написав:[quote="Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.[/quote]
... твій цоколь нервово курить в стороні! :lol: :lol: :lol:
Зображення
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Если покупают айфон и еду на последнее, в рассрочку на 25 месяцев, то кризис неплатежей по ипотеке - цветочки

"Интертоп" не возобновил продажу обуви в кредит и в рассрочку, как в 2015-м, значит не всё еще плохо
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:12

:D
Горько осознавать, что мы не можем предать его тело земле, ведь именно по его решению на этой земле будет огромный жилищный комплекс.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=cxR6X8Yu084
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:36

  Первый написав:
  change_pm написав:Самое интересное, что все комплексы, страхи Макса решаются одним простым способом - например, переездом в Ванкувер.

Практически везде модные мопы, приятные лица, причем не только в мопе; вежливые водители, законопослушные граждане, короче НЕЧЕГО обсуждать, один из лучших городов мира.

Но! Человек тратит свое драгоценное время на то, чтобы рефлексовать на форуме и бороться с люмпен-пролетариатом в реальной жизни.

Реально не понимаю)))

Вы же в курсе сколько там недвижка стоит? Чтобы поддерживать там уровень более-менее достойный жизни - мне надо будет зарабатывать раз в n больше, чем я зарабатываю сейчас. ИМХО это анриал.


100 кв м в в будинку аля цп з розташуванням не в іпенях буде коштувати як пів космічного корабля.[/quote]

Сто відсотків так і є.
Але поперше, Макс і тут поки не в цп живе, а тільки хоче, а по-друге, там не буде такого контрасту, коли виходячи з комічного коробля тут, опиняєшся на планеті Залізяка, а там ти просто продовжуєш йти по своїй космічній планеті, думаючи, як ще заробити, що переїхати в місцевий аля цп)))
Мотивація, ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:50

[:Yuri_T"]
деточку повели на концерт.
повелели ждать. ждал.
деточку посадили смотреть "новогодний огонёк".
повелели смотреть. смотрел.
после всех мытарств деточка включает инет и вещает о важности мопов в воспитании детей и что ей, бедняжке недооценённой, приходится жить с дикарями.
трусы и крест. классика
[/quote]
Дивне поєднання аля
Кохана людина хоче на концерт і напісять в під'їзді.
По першому.
Варіанти
1. Йду на концерт хоча мені і не подобається виконавець, проте це буде їй приємно.
2. Їй проміж рогів, і сидить дома.

По другому.
1. Сси в під'їзді - це наш підїзд, що хочу те і роблю.
2. Потерпи трішечки і зроби це в квартирі. Це ж сумісна власність, тре поважати сусідів.

Очевидно що варіант юри це проміж рогів і сси в під'їзді.

Очевидно що варіант Ейра це відвідати концерт з коханою і терпи до квартири.

Я з Ейром.
Всім процвітання!
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