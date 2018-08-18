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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3330333133323333

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?

Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?

Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:57

  airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я...


так вам же сказали - такие как вы живут не здесь, мы сейчас не будем выяснять почему
но вы почему то продолжаете рефлексировать и любить кактус, вместо того шоп поехать туда, где все в белых штанах выносят мусор в двойных пакетах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:57

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?

Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?

Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.


Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01

  Первый написав:Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)


сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я...


так вам же сказали - такие как вы живут не здесь, мы сейчас не будем выяснять почему
но вы почему то продолжаете рефлексировать и любить кактус, вместо того шоп поехать туда, где все в белых штанах выносят мусор в двойных пакетах

Чому не тут? Я живу тут. І повністю підтримую Ейра. А пацики аля Юра в тренікахякщо не зміняться то будуть жити в гето. Сегрегація проживання вже йде.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:09

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)


сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу


Еволюція розставить все на свої місця.
Нажаль не молодіємо.

Чому не можливий? Можливий. Найяскравіший приклад це гето
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:11

  kingkongovets написав:ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен

да пофиг ему на те мопы.
прокуроро/судьи покупают новострой на миле или оболони - и хорошо, копейка падает.
сегодня с мопами, вчера с колоннами, позавчера шлак в центре...
рыло будет вещать. за то ему и платят.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:13

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я...


так вам же сказали - такие как вы живут не здесь, мы сейчас не будем выяснять почему
но вы почему то продолжаете рефлексировать и любить кактус, вместо того шоп поехать туда, где все в белых штанах выносят мусор в двойных пакетах

Чому не тут? Я живу тут. І повністю підтримую Ейра. А пацики аля Юра в тренікахякщо не зміняться то будуть жити в гето. Сегрегація проживання вже йде.

Юра - хороший. У него просто затянувшаяся стадия отрицания модных МОПов.
airmax78
 
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