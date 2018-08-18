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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?
Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?
Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:57
airmax78 написав:
Серж, если бы все были такие как я...
так вам же сказали - такие как вы живут не здесь, мы сейчас не будем выяснять почему
но вы почему то продолжаете рефлексировать и любить кактус, вместо того шоп поехать туда, где все в белых штанах выносят мусор в двойных пакетах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:57
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну, а даже в совкошлаке, вам приятно заходить в лифт, тем более маленький пассажирский, когда там кто-то едет с не очень хорошо выглядящим и не очень вкусно пахнущим пакетом с мусором?
Это говорит Макс, который пару лет назад рассказывал, что в квартире не нужна гостинная комната, нужна кухня-гостинная, это удобно и нормально, потому что на кухнях почти никто ничего не готовит, утром кофе, обед и ужин- в кафешке. Если почти ничего не готовят, то откуда "не очень вкусно пахнущий пакет с мусором"? Что поменялось: мнение или оператор учётки?
Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.
Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01
Первый написав:
Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)
сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Серж, если бы все были такие как я...
так вам же сказали - такие как вы живут не здесь, мы сейчас не будем выяснять почему
но вы почему то продолжаете рефлексировать и любить кактус, вместо того шоп поехать туда, где все в белых штанах выносят мусор в двойных пакетах
Чому не тут? Я живу тут. І повністю підтримую Ейра. А пацики аля Юра в тренікахякщо не зміняться то будуть жити в гето. Сегрегація проживання вже йде.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:09
kingkongovets написав: Первый написав:
Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)
сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу
Еволюція розставить все на свої місця.
Нажаль не молодіємо.
Чому не можливий? Можливий. Найяскравіший приклад це гето
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:11
kingkongovets написав:
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
да пофиг ему на те мопы.
прокуроро/судьи покупают новострой на миле или оболони - и хорошо, копейка падает.
сегодня с мопами, вчера с колоннами, позавчера шлак в центре...
рыло будет вещать. за то ему и платят.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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