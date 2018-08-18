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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:41
kingkongovets написав: Первый написав:
Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу
.
Але всеж необхідно йти:-)
сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу
Тут питання глибше, Перший адепт - почни з себе, я адепт - зміни починаются згори.
Варіант - почни з себе у нас вже 27 років, і ми можемо побачити результат.
90% нічого не робить, чекає чогось від держави і відсток таких тільки росте. Народні представники займаються своїми справами, їх ніхто не контролює. Вони по своему розуміють почни з себе, приклад, Конча заспа і інщі модні маєтки. Відсоток самих активних постіно знижується, бо люди хотять жити гарно тут і зараз, а не через 25 років. І постійна бороться з вітряками задовбує, і народ валить туди, де скрізь модні мопи, намає фавел і зрозуміли правила гри на роки вперед.
Я особосто допомогаю проводити зміни згори. І тільки зміни згори еволюційно дозволяють змінюватись. Але у наших народних представників різнє розуміння, де держава, а де особиста кишеня. І ніхто немає бажання, щось еволюційне, але потрібне ініціювати, не для себе, а для Держави.
Ніхто не заважав мати консенсус серед народних представників і, наприклад, весь старий фонд через державні програми утеплити, модернізувати і так далі.
Але це довги грощі і довго заробляти. В нашій країні, навіть, депутатство то бізнес, читали вчора і до того чули, мабуть, що приватні фірми роблять оцінку без якої неможливо продати квартиру.
Чому це приватній бізнес? Чому від цього зиск має одна якась всім відома людина, а не держава?
Тому ось це мене бентежить - Довго нам ще йти до цивілізованого світу
- а ми точну в ту строну йдемо? Бо вже 27 років йдемо, а на справді нібо откочуємося назад.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:47
change_pm
тут я с вами кардинально не согласен
я тоже адепт принципа "начни с себя", а 27 предыдущих лет украинцы проповедовали принцип "моя хата с краю", не понимая шо для того шоп однажды зверь не очутился на пороге твоего дома его для начала нужно не пустить в страну и делать это надо вместе, надо защищать страну, а не только свой дом - любимая отмазка тех, кто правдами и неправдами пытался петлять от призывов
нэзалэжнисть на шару не воспринимается, за нее обязательно нужно заплатить кровью
к сожалению
ничего не возможно навязать сверху - цивилизованность появится тогда, когда на нее появится социальный запрос
кстати та же ситуация с коррупцией - не элита виновата в этом, а то шо на коррупцию в нашем обществе пока еще очень большой запрос в обществе и это придется выдавливать по кпрлям из нашего генотипа еще многим поколениям, увы
шо касается наших разногласий с первым - они в другой плоскости и касаются исключительно подхода к заработку на недвиге)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 18 січ, 2019 11:55, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:50
Первый написав:change_pm
Вірю що змінюємось на краще.
10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с
Мені ваш позитив дуже подобається, тільки він такого плану:
бригада ремонтників радісно сповістила командира тонучого корабля (чи йдучого на айсберг), що ще одна палуба була відремонтована під люкс )))
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:51
kingkongovets написав: Первый написав:
Чим погано коли є можливість жити в будинку з функціональний мопом.
есть такая поговорка - "лучше летом отдыхать, чем зимой работать"
так и с функциональными мопами - никто не спорит шо это плохо, я вчера с удовольствием прочел пост жеки - кстати спасибо ему за столь подробный и красочный рассказ - о том, как мопы облегчают и скрашивают жизнь ему и его счастливым соседям
и прочитав чуть было не подпрыгнул на месте, шоп устремиться туда, где продают это счастье
и знаете шо меня остановило? я вспомнил шо речь идет о похе
понимаете о чем я?
Да. Уже и на Похе есть:-)
І буде більше. Севен, славутич, грейт...
Зрозуміло що Ви про місце.
Не все так однозначно. У мене рік назад був бзік. Подивився пару сталінок на іоана/кудрі.
Люди продавали з метою купівлі у Варшавському.
Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях ,,,,:-)
Вважаю що в +- центрі добротні будинки по ціні +- 1куе можна брати.
В залежності від стану і проведення капремонту можна і дорожче.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:55
change_pm написав: Первый написав:change_pm
Вірю що змінюємось на краще.
10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с
Мені ваш позитив дуже подобається, тільки він такого плану:
бригада ремонтників радісно сповістила командира тонучого корабля (чи йдучого на айсберг), що ще одна палуба була відремонтована під люкс )))
Напишу раз в 20тий.
Якщо Ти умовнл миєш посуд, то однозначно краще його мити в Канаді/Австралії/США проте точно не в Польщі/Україні.
Решта - питання дискусійне.
Все ІМХО.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:03
Хомякоид написав:
Гілка зовсім втратила звязок з ринком нерухомості.
Якісь іспанці, гетто, мопи, сегрегація та ін.
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?
Гм)))
так і є)))
"Вторинка" завмерла з середини 2018 року.
"Первинка" - заморожується і зупиняється на очах.
Місцеві ріелтори, як завжди, лапшають, що "все гуд".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:09
Первый написав:
Подивився пару сталінок на іоана/кудрі.
Люди продавали з метою купівлі у Варшавському.
Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях ,,,,:-)
я прекрасно помню истерию нулевых с переездом в новые дома (тм) под девизом "в новую жизнь - в новом доме" - этот девиз кстати четко читается во всем том шо вы пишете, откуда и мой сарказм)
так вот - очень многие продавали вторичку в центре шоп переехать в "новые дома" дето на окраинах и ипенях, многие переехали в частные дома
и на первых порах с восторгом рассказывали о том какой правильный выбор они сделали - особенно моя соседка по крепостному переулку, переехавшая в новострой начала нулевых куда то в район житомирской - мол тишина, сосны всетакое
сейчас уже их дома (которым нет еще 20) - глубоко устаревшая вторичка в ипенях и они очень обижаются, когда я им напоминаю их тогдашние восторги по поводу переезда
так шо то шо варшавский чуть подрос на моменте - то таке
поверьте, как тока наведется порядок с парковками - а он наведется рано или поздно - все преимущества функциональных мопов и поквартирных счетчиков тепла сведутся к нулю по сравнению с необходимостью пользования общественным транспортом, или огромных счетов за парковку и потраченных годов жизни в пробках
зы: кстати сталинки имеют право на жизнь тока на липках имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:13
Рыба-сом написав:
Эйр - это наш новый Юра "БПС" Соломенский: тот вещал про апокалипсис и боролся с многопенисными, но страстно желал прикупить однуху под аренду; Эйр молится на МОПы, но уже который год не может туда въехать, превозносит низкоэтажный Рыбальский в промке, но мечтает о башне Тетриса и т.д.
Могу въехать, но не спешу - думаю, а вдруг что-то еще лучше подвернется. А 24-х этажный Тетрис, по сравнению с 35-этажным ТТ - это, можно сказать, среднеэтажная застройка.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:17
Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:21
kingkongovets написав:change_pm
тут я с вами кардинально не согласен
я тоже адепт принципа "начни с себя", а 27 предыдущих лет украинцы проповедовали принцип "моя хата с краю", не понимая шо для того шоп однажды зверь не очутился на пороге твоего дома его для начала нужно не пустить в страну
нэзалэжнисть на шару не воспринимается, за нее обязательно нужно заплатить кровью
к сожалению
ничего не возможно навязать сверху - цивилизованность появится тогда, когда на нее появится социальный запрос
кстати та же ситуация с коррупцией - не элита виновата в этом
, а в том шо на коррупцию в нашем обществе пока еще очень большой запрос в обществе и это придется выдавливать по кпрлям из нашего генотипа еще многим поколениям, увы
шо касается наших разногласий с первым - они в другой плоскости и касаются исключительно подхода к заработку на недвиге)
Я уважаю ваше мнение. Я любитель альтернативной истории и фантастики, но практик в насаждении изменений, улучшении процесов и бизнесов.
Выделенное: на эту тему можно дискутировать часами)))
нам 20 лет рассказывали, что мыжебратья со всех уровней. у нас до последних лет все "ракеты" были направлены в сторону западной границы. мы не проливали кровь за свою независимость, она досталась нашару (как вы и сказали) и мне кажется, большинству в 91 году она нафиг была не нужна.
Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы. Мне кажется мы и не хотели до 13 года быть готовы.
Подчеркнутое:
а разве ВСЕ отдельные немецкие княжества хотели об"единяться в Германию? Или может это все-таки роль Бисмарка, руководство сверху позволило об"единить Германию?
По коррупции, она есть везде в мире, это первое. Второе, не мы, народ устанавливаем правила игры. Третье, разве у народа Сиргапура был запрос на искоренение коррупции? Или все же первое - это желание руководства?
В нашем частном случае, коррупция пока живет, потому что так легче и не было примера сверху, что все пацаны - халас! Больше коррупции не будет, и все очень серьезно.
Поэтому пока как-то так)))
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