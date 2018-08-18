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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3333333433353336>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:41

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)


сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу


Тут питання глибше, Перший адепт - почни з себе, я адепт - зміни починаются згори.

Варіант - почни з себе у нас вже 27 років, і ми можемо побачити результат.
90% нічого не робить, чекає чогось від держави і відсток таких тільки росте. Народні представники займаються своїми справами, їх ніхто не контролює. Вони по своему розуміють почни з себе, приклад, Конча заспа і інщі модні маєтки. Відсоток самих активних постіно знижується, бо люди хотять жити гарно тут і зараз, а не через 25 років. І постійна бороться з вітряками задовбує, і народ валить туди, де скрізь модні мопи, намає фавел і зрозуміли правила гри на роки вперед.

Я особосто допомогаю проводити зміни згори. І тільки зміни згори еволюційно дозволяють змінюватись. Але у наших народних представників різнє розуміння, де держава, а де особиста кишеня. І ніхто немає бажання, щось еволюційне, але потрібне ініціювати, не для себе, а для Держави.

Ніхто не заважав мати консенсус серед народних представників і, наприклад, весь старий фонд через державні програми утеплити, модернізувати і так далі.
Але це довги грощі і довго заробляти. В нашій країні, навіть, депутатство то бізнес, читали вчора і до того чули, мабуть, що приватні фірми роблять оцінку без якої неможливо продати квартиру.

Чому це приватній бізнес? Чому від цього зиск має одна якась всім відома людина, а не держава?

Тому ось це мене бентежить - Довго нам ще йти до цивілізованого світу - а ми точну в ту строну йдемо? Бо вже 27 років йдемо, а на справді нібо откочуємося назад.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:47

change_pm

тут я с вами кардинально не согласен
я тоже адепт принципа "начни с себя", а 27 предыдущих лет украинцы проповедовали принцип "моя хата с краю", не понимая шо для того шоп однажды зверь не очутился на пороге твоего дома его для начала нужно не пустить в страну и делать это надо вместе, надо защищать страну, а не только свой дом - любимая отмазка тех, кто правдами и неправдами пытался петлять от призывов
нэзалэжнисть на шару не воспринимается, за нее обязательно нужно заплатить кровью
к сожалению
ничего не возможно навязать сверху - цивилизованность появится тогда, когда на нее появится социальный запрос
кстати та же ситуация с коррупцией - не элита виновата в этом, а то шо на коррупцию в нашем обществе пока еще очень большой запрос в обществе и это придется выдавливать по кпрлям из нашего генотипа еще многим поколениям, увы

шо касается наших разногласий с первым - они в другой плоскости и касаются исключительно подхода к заработку на недвиге)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 11:55, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:50

  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с


Мені ваш позитив дуже подобається, тільки він такого плану:

бригада ремонтників радісно сповістила командира тонучого корабля (чи йдучого на айсберг), що ще одна палуба була відремонтована під люкс )))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:51

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Чим погано коли є можливість жити в будинку з функціональний мопом.


есть такая поговорка - "лучше летом отдыхать, чем зимой работать"
так и с функциональными мопами - никто не спорит шо это плохо, я вчера с удовольствием прочел пост жеки - кстати спасибо ему за столь подробный и красочный рассказ - о том, как мопы облегчают и скрашивают жизнь ему и его счастливым соседям
и прочитав чуть было не подпрыгнул на месте, шоп устремиться туда, где продают это счастье
и знаете шо меня остановило? я вспомнил шо речь идет о похе
понимаете о чем я?

Да. Уже и на Похе есть:-)

І буде більше. Севен, славутич, грейт...
Зрозуміло що Ви про місце.

Не все так однозначно. У мене рік назад був бзік. Подивився пару сталінок на іоана/кудрі.
Люди продавали з метою купівлі у Варшавському.
Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях ,,,,:-)

Вважаю що в +- центрі добротні будинки по ціні +- 1куе можна брати.
В залежності від стану і проведення капремонту можна і дорожче.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:55

  change_pm написав:
  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с


Мені ваш позитив дуже подобається, тільки він такого плану:

бригада ремонтників радісно сповістила командира тонучого корабля (чи йдучого на айсберг), що ще одна палуба була відремонтована під люкс )))


Напишу раз в 20тий.
Якщо Ти умовнл миєш посуд, то однозначно краще його мити в Канаді/Австралії/США проте точно не в Польщі/Україні.

Решта - питання дискусійне.
Все ІМХО.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:03

  Хомякоид написав:Гілка зовсім втратила звязок з ринком нерухомості.
Якісь іспанці, гетто, мопи, сегрегація та ін.
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?

Гм)))
так і є)))
"Вторинка" завмерла з середини 2018 року.
"Первинка" - заморожується і зупиняється на очах.

Місцеві ріелтори, як завжди, лапшають, що "все гуд".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:09

  Первый написав: Подивився пару сталінок на іоана/кудрі.
Люди продавали з метою купівлі у Варшавському.
Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях ,,,,:-)


я прекрасно помню истерию нулевых с переездом в новые дома (тм) под девизом "в новую жизнь - в новом доме" - этот девиз кстати четко читается во всем том шо вы пишете, откуда и мой сарказм)
так вот - очень многие продавали вторичку в центре шоп переехать в "новые дома" дето на окраинах и ипенях, многие переехали в частные дома
и на первых порах с восторгом рассказывали о том какой правильный выбор они сделали - особенно моя соседка по крепостному переулку, переехавшая в новострой начала нулевых куда то в район житомирской - мол тишина, сосны всетакое
сейчас уже их дома (которым нет еще 20) - глубоко устаревшая вторичка в ипенях и они очень обижаются, когда я им напоминаю их тогдашние восторги по поводу переезда
так шо то шо варшавский чуть подрос на моменте - то таке
поверьте, как тока наведется порядок с парковками - а он наведется рано или поздно - все преимущества функциональных мопов и поквартирных счетчиков тепла сведутся к нулю по сравнению с необходимостью пользования общественным транспортом, или огромных счетов за парковку и потраченных годов жизни в пробках

зы: кстати сталинки имеют право на жизнь тока на липках имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:13

  Рыба-сом написав:Эйр - это наш новый Юра "БПС" Соломенский: тот вещал про апокалипсис и боролся с многопенисными, но страстно желал прикупить однуху под аренду; Эйр молится на МОПы, но уже который год не может туда въехать, превозносит низкоэтажный Рыбальский в промке, но мечтает о башне Тетриса и т.д.

Могу въехать, но не спешу - думаю, а вдруг что-то еще лучше подвернется. А 24-х этажный Тетрис, по сравнению с 35-этажным ТТ - это, можно сказать, среднеэтажная застройка.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:17

  Долярчик написав:... твій цоколь нервово курить в стороні! :lol: :lol: :lol:
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Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:21

  kingkongovets написав:change_pm

тут я с вами кардинально не согласен
я тоже адепт принципа "начни с себя", а 27 предыдущих лет украинцы проповедовали принцип "моя хата с краю", не понимая шо для того шоп однажды зверь не очутился на пороге твоего дома его для начала нужно не пустить в страну
нэзалэжнисть на шару не воспринимается, за нее обязательно нужно заплатить кровью
к сожалению
ничего не возможно навязать сверху - цивилизованность появится тогда, когда на нее появится социальный запрос
кстати та же ситуация с коррупцией - не элита виновата в этом, а в том шо на коррупцию в нашем обществе пока еще очень большой запрос в обществе и это придется выдавливать по кпрлям из нашего генотипа еще многим поколениям, увы

шо касается наших разногласий с первым - они в другой плоскости и касаются исключительно подхода к заработку на недвиге)


Я уважаю ваше мнение. Я любитель альтернативной истории и фантастики, но практик в насаждении изменений, улучшении процесов и бизнесов.

Выделенное: на эту тему можно дискутировать часами)))
нам 20 лет рассказывали, что мыжебратья со всех уровней. у нас до последних лет все "ракеты" были направлены в сторону западной границы. мы не проливали кровь за свою независимость, она досталась нашару (как вы и сказали) и мне кажется, большинству в 91 году она нафиг была не нужна.

Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы. Мне кажется мы и не хотели до 13 года быть готовы.

Подчеркнутое:
а разве ВСЕ отдельные немецкие княжества хотели об"единяться в Германию? Или может это все-таки роль Бисмарка, руководство сверху позволило об"единить Германию?

По коррупции, она есть везде в мире, это первое. Второе, не мы, народ устанавливаем правила игры. Третье, разве у народа Сиргапура был запрос на искоренение коррупции? Или все же первое - это желание руководства?

В нашем частном случае, коррупция пока живет, потому что так легче и не было примера сверху, что все пацаны - халас! Больше коррупции не будет, и все очень серьезно.

Поэтому пока как-то так)))
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