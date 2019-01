Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:47

тут я с вами кардинально не согласен

я тоже адепт принципа "начни с себя", а 27 предыдущих лет украинцы проповедовали принцип "моя хата с краю", не понимая шо для того шоп однажды зверь не очутился на пороге твоего дома его для начала нужно не пустить в страну и делать это надо вместе, надо защищать страну, а не только свой дом - любимая отмазка тех, кто правдами и неправдами пытался петлять от призывов

нэзалэжнисть на шару не воспринимается, за нее обязательно нужно заплатить кровью

к сожалению

ничего не возможно навязать сверху - цивилизованность появится тогда, когда на нее появится социальный запрос

кстати та же ситуация с коррупцией - не элита виновата в этом, а то шо на коррупцию в нашем обществе пока еще очень большой запрос в обществе и это придется выдавливать по кпрлям из нашего генотипа еще многим поколениям, увы



шо касается наших разногласий с первым - они в другой плоскости и касаются исключительно подхода к заработку на недвиге)

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 11:55, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.