Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:41

kingkongovets написав: Первый написав: Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.

Але всеж необхідно йти:-) Читаю Ваших опонентів.Але всеж необхідно йти:-)



сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?

ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен

я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?

застрелиться - не мой вариант, говорю сразу сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможеня вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?застрелиться - не мой вариант, говорю сразу

Тут питання глибше, Перший адепт - почни з себе, я адепт - зміни починаются згори.Варіант - почни з себе у нас вже 27 років, і ми можемо побачити результат.90% нічого не робить, чекає чогось від держави і відсток таких тільки росте. Народні представники займаються своїми справами, їх ніхто не контролює. Вони по своему розуміють почни з себе, приклад, Конча заспа і інщі модні маєтки. Відсоток самих активних постіно знижується, бо люди хотять жити гарно тут і зараз, а не через 25 років. І постійна бороться з вітряками задовбує, і народ валить туди, де скрізь модні мопи, намає фавел і зрозуміли правила гри на роки вперед.Я особосто допомогаю проводити зміни згори. І тільки зміни згори еволюційно дозволяють змінюватись. Але у наших народних представників різнє розуміння, де держава, а де особиста кишеня. І ніхто немає бажання, щось еволюційне, але потрібне ініціювати, не для себе, а для Держави.Ніхто не заважав мати консенсус серед народних представників і, наприклад, весь старий фонд через державні програми утеплити, модернізувати і так далі.Але це довги грощі і довго заробляти. В нашій країні, навіть, депутатство то бізнес, читали вчора і до того чули, мабуть, що приватні фірми роблять оцінку без якої неможливо продати квартиру.Чому це приватній бізнес? Чому від цього зиск має одна якась всім відома людина, а не держава?Тому ось це мене бентежить -- а ми точну в ту строну йдемо? Бо вже 27 років йдемо, а на справді нібо откочуємося назад.