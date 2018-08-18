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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3333333433353336

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:22

  UA написав:Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
прикиївських!!!

  Рыба-сом написав:Эйр - это наш новый Юра "БПС" Соломенский: тот вещал про апокалипсис и боролся с многопенисными, но страстно желал прикупить однуху под аренду; Эйр молится на МОПы, но уже который год не может туда въехать, превозносит низкоэтажный Рыбальский в промке, но мечтает о башне Тетриса и т.д.

Схоже, що Аеромакс є представником породи Homo Sapiens, яка в народі зветься "рил звичайний" (Rieltor Vulgaris). :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:24

  change_pm написав:Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.


этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:26

  Хомякоид написав: Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?

Вторичка живет размеренной жизнью.
Интересные варианты, по нормальной цене продаются.
Ажиотажа нет. Но говорить, что рынок стоит не правильно.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.


этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика


Согласен :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:34

  UA написав:
  Хомякоид написав: Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?

Вторичка живет размеренной жизнью.
Интересные варианты, по нормальной цене продаются.
Ажиотажа нет. Но говорить, что рынок стоит не правильно.

Ціни "вторинки" КРЖН стоять з середини 2018.
Так влаштує пана?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40

  UA написав:Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.

На Борщаге такого добра хватает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.


этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика


Согласен :!:

Вы не поняли, с чем соглашаетесь: это Вам диагноз "инфантилизм" поставлен :mrgreen:
А вообще на эту тему куча копий уже сломана: применительно к КРЖН, то на ур0дство любого говностроя и "мордор-стайл" по плотности застройки любят вещать "рынок", "такое покупают", но на аргумент, что и "башни из балок и профнастила" рынок бы схавал по "демократичной" цене, если б не ДБНы, почему-то отмалчиваются.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 3333333433353336
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