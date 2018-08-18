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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:22
UA написав:
Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
прикиївських!!!
Рыба-сом написав:
Эйр - это наш новый Юра "БПС" Соломенский: тот вещал про апокалипсис и боролся с многопенисными, но страстно желал прикупить однуху под аренду; Эйр молится на МОПы, но уже который год не может туда въехать, превозносит низкоэтажный Рыбальский в промке, но мечтает о башне Тетриса и т.д.
Схоже, що Аеромакс є представником породи Homo Sapiens, яка в народі зветься "рил звичайний" (Rieltor Vulgaris).
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:24
change_pm написав:
Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.
этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:26
Хомякоид написав:
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?
Вторичка живет размеренной жизнью.
Интересные варианты, по нормальной цене продаются.
Ажиотажа нет. Но говорить, что рынок стоит не правильно.
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UA
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30
kingkongovets написав: change_pm написав:
Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.
этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
Согласен
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change_pm
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:34
UA написав: Хомякоид написав:
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?
Вторичка живет размеренной жизнью.
Интересные варианты, по нормальной цене продаются.
Ажиотажа нет. Но говорить, что рынок стоит не правильно.
Ціни "вторинки" КРЖН стоять з середини 2018.
Так влаштує пана?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40
UA написав:
Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
На Борщаге такого добра хватает.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40
change_pm написав: kingkongovets написав: change_pm написав:
Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.
этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
Согласен
Вы не поняли, с чем соглашаетесь: это Вам диагноз "инфантилизм" поставлен
А вообще на эту тему куча копий уже сломана: применительно к КРЖН, то на ур0дство любого говностроя и "мордор-стайл" по плотности застройки любят вещать "рынок", "такое покупают", но на аргумент, что и "башни из балок и профнастила" рынок бы схавал по "демократичной" цене, если б не ДБНы, почему-то отмалчиваются.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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