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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3334333533363337

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:51

  Жека79 написав:
  kingkongovets написав: я вспомнил шо речь идет о похе
понимаете о чем я?


а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.


суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен?
я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши
вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра
а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:52

  Kostia написав:
  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с

Lakes


это не центр)
киев находится между днепром и лыбедью, все шо за лыбедью уже ипеня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:55

  UA написав:
  airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.

Дорогой airmax. По вашему мнению, какой процент жителей модных домов заботятся об эмоциях окружающих?


Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? :mrgreen: и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

  Kostia написав:
  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с

Lakes


Панельное ДБК на Ясиноватской ??? или вы о чем то другом? где там мопы? там весь первый этаж квартиры, откуда взяться мопу?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:08

  Жека79 написав:
  Kostia написав:
  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с

Lakes


Панельное ДБК на Ясиноватской ??? или вы о чем то другом? где там мопы? там весь первый этаж квартиры, откуда взяться мопу?

Не, это Костя имел в виду, что типа The Lakes - в центре, но без МОПов. The Lakes - в центре - в этом шутка.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:10

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Реально не понимаю)))

нашел себе отдушину.
в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д.
но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.

це все можна і про Долярчика написати ... тільки той хоче портити незаймані фасади
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен?
я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши
вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра
а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще


мопы .... х//йопы
самое главное в выборе жилья это локейшин и инфраструктура
если чел живет и работает в борисполе и ему нах не нужен печерск

если человек работает в министерстве финансов (не министром) - то не думаю мопы сыграют роль в покупке недвиги .
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:13

  airmax78 написав:Не, это Костя имел в виду, что типа The Lakes - в центре, но без МОПов. The Lakes - в центре - в этом шутка.


А сорян, не так понял. :) Ну если ДБК начнет делать мопы то это будет прорыв :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:15

  UA написав:
  airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.

Дорогой airmax. По вашему мнению, какой процент жителей модных домов заботятся об эмоциях окружающих?

ИМХО гораздо бОльший чем в хрущах/БПСах
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:16

  Долярчик написав:
  flyman написав:[quote="Флай, зачем так жестоко?)

таякби інтелегентний поскотовець чимось нагадує рагулистого Долярчика,
ніби різні, а таки однакові.

... твій цоколь нервово курить в стороні! :lol: :lol: :lol:
Зображення
Зображення[/quote]
чому це він курить?
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0
Всі квартири продано!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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