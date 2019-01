Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:51

Жека79 написав: kingkongovets написав: я вспомнил шо речь идет о похе

понимаете о чем я? я вспомнил шо речь идет о похепонимаете о чем я?



а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже. а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.



суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен?

я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши

вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра

а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен?я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - вашивы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центраа я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.