Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: я вспомнил шо речь идет о похе понимаете о чем я?
а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.
суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен? я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.
Дорогой airmax. По вашему мнению, какой процент жителей модных домов заботятся об эмоциях окружающих?
Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
нашел себе отдушину. в реале всё как обычно: подъезд как подъезд, соседи как соседи, спокойно пользуется фасадным кондёром, таскает вонючие кульки с мусором, смотрит интер с тёщей, ждёт 4 часа испанского засранца и т.д. но мысли-то куда девать челу? вот и несёт разумное, доброе, вечное, т.е. - обычный бред.
це все можна і про Долярчика написати ... тільки той хоче портити незаймані фасади
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен? я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще
мопы .... х//йопы самое главное в выборе жилья это локейшин и инфраструктура если чел живет и работает в борисполе и ему нах не нужен печерск
если человек работает в министерстве финансов (не министром) - то не думаю мопы сыграют роль в покупке недвиги .
airmax78 написав:Серж, если бы все были такие как я... Когда я достаю пакет с мусором из ведра и чувствую, что по какой-то причине идет неприятный запах - я засовываю его в еще один мусорный пакет. Считаю, что недопустимо чтобы случайные попутчики в лифте воротили нос и испытывали неприятные эмоции.
Дорогой airmax. По вашему мнению, какой процент жителей модных домов заботятся об эмоциях окружающих?
ИМХО гораздо бОльший чем в хрущах/БПСах
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.