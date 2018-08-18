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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33363337333833393340>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:22

  Жека79 написав:
Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? :mrgreen: и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.


Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое.
На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:22

  Serg-ik написав::D
Горько осознавать, что мы не можем предать его тело земле, ведь именно по его решению на этой земле будет огромный жилищный комплекс.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=cxR6X8Yu084

прихована реклама Рибальsky детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня в роте во время срочки был грузин киртадзе и азербайджанец рустамов, когда они на ломаном русском ругались выясняя кто из них бОльший чурка ржала вся рота)
щас вот вспомнил их, наблюдая за конфликтом баксика и флая)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:27

  flyman написав:чому це він курить?
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0
Всі квартири продано!!!!

Не просто остеклить, а остеклить с уголовой белой секцией. Ну как же можно пожертвовать 1 метром шкафа? Как можно сделать его на балконе не до потолка? Никак такое невозможно. Поэтому лучшее решение в ремонте в 2018м году - остекление с белыми секциями.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:34

  vano80 написав:
  Жека79 написав:
Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? :mrgreen: и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.


Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое.
На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.

50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, то не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:39

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:
  kingkongovets написав: я вспомнил шо речь идет о похе
понимаете о чем я?


а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.


суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен?
я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши
вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра
а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще

Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.
Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)

решает связка локация+цена, точка
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.


моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу
а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят
шагнули, ага
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:42

  vano80 написав:Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое.
На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.

А кто таскает пакеты в модных ЖК? Домработница?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:43

  airmax78 написав:
  vano80 написав:
  Жека79 написав:
Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? :mrgreen: и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.


Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое.
На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.

50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, то не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.


я, кстати, таскаю несколько пакетов :oops: , пытаюсь сортировать. Не всегда все правильно получается, но уже лучше чем было вначале. Так что таки шагнули вперед. И кстати я тоже адепт секты ,,начни с себя,, :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:47

  Первый написав:Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.
Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)



не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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