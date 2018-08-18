Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Жека79 написав: Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.
Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое. На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
у меня в роте во время срочки был грузин киртадзе и азербайджанец рустамов, когда они на ломаном русском ругались выясняя кто из них бОльший чурка ржала вся рота) щас вот вспомнил их, наблюдая за конфликтом баксика и флая)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Не просто остеклить, а остеклить с уголовой белой секцией. Ну как же можно пожертвовать 1 метром шкафа? Как можно сделать его на балконе не до потолка? Никак такое невозможно. Поэтому лучшее решение в ремонте в 2018м году - остекление с белыми секциями.
Жека79 написав: Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.
Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое. На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.
50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, то не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
kingkongovets написав: я вспомнил шо речь идет о похе понимаете о чем я?
а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.
суть нашего спора с первым и примкнувшим к нему айрмаксом - шо важнее мопы и фасады, или все же локейшен? я прекрасно понимаю и уважаю ваши резоны и аргументы при выбор локации, но они - ваши вы живете ин битвин польша/германия/украина, насколько я понимаю - так там имхо весь комплекс так живет - в смысле шо вашим соседям важнее близость борисполя, чем центра а я в киеве живу и мне важен центр, левый берег меня не интересует от слова вообще
Неа. Я оспариваю Ваше утверждение. Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)
решает связка локация+цена, точка рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)
airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят шагнули, ага
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав:Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое. На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.
Жека79 написав: Тут вчера было обсуждение выноса мусора в мопах. Скажите вам самим комфортно нести пакет из которго бздит?? Я если честно делаю так же как Эир. пакет в пакет если что. Хоть в модном мопе хоть без мопа. И как то вобще был непонятен вопрос если пакет прохудится в модном мопе то что делать. А если не в модном прохудится и все вывалится на пол--типа похер? Побыстрее свалить пока никто не увидел ?? и я например не знаю какой процент заботится, но я забочусь. И по моим наблюдениям--я не один такой.
Да господа, такое.... Когда я писал о пакетах и мопах, я имел ввиду немного другое. На дворе 21 век, модные мопы и стены из стекла на 30 этажей. А вы все таскаете пакетики с мусором, как это делали ваши родные 50 лет назад, и как делают сейчас нищеброды в так ненавидимых хрущовках.
50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, то не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
я, кстати, таскаю несколько пакетов , пытаюсь сортировать. Не всегда все правильно получается, но уже лучше чем было вначале. Так что таки шагнули вперед. И кстати я тоже адепт секты ,,начни с себя,,
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------