Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:23

у меня в роте во время срочки был грузин киртадзе и азербайджанец рустамов, когда они на ломаном русском ругались выясняя кто из них бОльший чурка ржала вся рота)

щас вот вспомнил их, наблюдая за конфликтом баксика и флая)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.